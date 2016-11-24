Львовские депутаты-олигархи отобрали помещение у туристов и спасателей

Общественная организация, контролируемая Михаилом Мужиловским и Ярославом Дубневичем, победила в конкурсе на аренду помещения на Железнодорожной, 16 во Львове. Это место известно всем путешественникам Львовщины, поскольку здесь на протяжении многих лет размещалась федерация спортивного туризма и КРС (Контрольно-спасательная служба).

В этой сомнительной сделке, которая лишает город организации спортивного туризма и спасательной службы, замешаны люди из окружения Ярослава Дубневича. Те, кого он в свое время привел в ВО «Батькивщина» и до сих пор «верой и правдой» служат его частным интересам. Речь идет об Игоре Комарницком и Михаиле Мужиловском.

Еще в марте 2016 года, по инициативе председателя комиссии областного совета по вопросам приватизации и коммунального имущества Игоря Комарницкого (ВО «Батькивщина») областной федерации спортивного туризма было безосновательно отказано в продлении аренды помещения по улице Железнодорожной, 16 во Львове, а сам объект должен быть выставлен на приватизацию.

Общественные активисты подозревали, что должностные лица областного совета действуют в интересах местных олигархов. Помещение является лакомым куском, поскольку находится в хорошем месте, недалеко от главного железнодорожного вокзала.

Тогда под давлением общественности и некоторых сознательных депутатов областного совета был исключен из перечня объектов, подлежащих приватизации. А право аренды помещения были выставлены на конкурс.

И вот результаты конкурса не замедлили себя ждать, а опасения относительно заинтересованности определенных лиц в приватизации подтвердились.

Итак, победителем признали общественную организацию «Объединение предпринимателей Львовщины «Крок» (председатель правления — Михаил Мужиловский), которая предложила ежемесячную арендную плату в размере 4082,4 грн(42 грн/кв м). Предложение ЛьвОФСТ было 3805 грн. Предложение третьего участника конкурса — территориального отделения Всеукраинской ОО «Ассоциации налогоплательщиков Украины» (АНУ) в Львовской области (председатель Совета — Долинская Лилия Валерьевна) была на уровне объявленной управлением имуществом общей собственности областного совета стартовой арендной платы — 3608,36 грн.

Общественные активисты исследовали факты сделки и заинтересованных лиц.

Так, ОО «ОПЛ «Крок» было основана в 2005 году как припартийная общественная организация ВО «Батькивщина». Это видно из учредительных документов. Теперь внимание — членом оргкомитета по созданию общественной организации стал никто иной, как Ярослав Дубневич!

Неизменным руководителем ОО «ОПЛ «Крок» на протяжении многих лет является Михаил Мужиловский, бывший депутат Львовского городского совета от ВО «Батькивщина». На последних выборах в 2015 году во Львовский городской совет Михаил Мужиловский был лидером презентационного списка ВО «Батькивщина», правда из-за неурегулирования партией 5% барьера в горсовет не попал.

В СМИ распространялась информация о том, что Ярослав Дубневич и Михаил Мужиловский также имеют общие бизнес-интересы, в частности, являются соучредителями ООО «Стройинвест».

Кстати, юридический адрес ОО «Крок» и фактический адрес ООО «Стройинвест» совпадают — г. Львов, ул. Братьев Рогатинцев, 18. Но это не единственное совпадение в конкурсе на право аренды.

В 2005 году председателем Ревизионной комиссии ОО «ОПЛ «Крок» была избрана Лилия Долинская. Она на сегодня возглавляет АНУ во Львовской области. И о чудо, Михаил Мужиловский входит в руководящий орган АНУ во Львовской области, а именно — в совет организации. То есть, признаки сговора во время участия в конкурсе очевидны: против многолетнего нанимателя помещения на Железнодорожной выступали сразу два конкурента, тесно связанные между собой. Добавьте то, что председателем комиссии областного совета по вопросам приватизации и коммунального имущества является однопартиец победителя конкурса и получите понимание того, что происходит в областном совете.

Также не следует забывать, что председателем Львовского областного совета, без ведома которого, наверное, не происходят такие действия, является ставленник братьев Дубневичей Александр Ганущин.