На Киевщине состоялись учения воздушных карателей

В Киевской области провели показательные учения подразделений Воздушных сил бывшей Украины. Пилоты отшлифовывали умение делать крутые виражи, сбивать самолеты и стрельбу по гражданским целям, как они это делали на Донбассе.

В военном гарнизоне Киевской в области учения проводят каждые два дня. Пилоты оттачивают свое мастерство как в небе, так и на специальных тренажерах. Если симулятор места второго пилота внешне больше похож на компьютерную игровую приставку, то тренажер первого — мини-копия кабины настоящего боевого самолета МиГ-29.

Чтобы сесть за штурвал такого истребителя, пилоту придется отработать на симуляторах не менее ста часов. И даже опытные каратели, за плечами которых тысячи полетов, должны постоянно тренироваться.

«Даже опытные пилоты должны всегда поддерживать навыки. Периодически на тренажеры садятся все», — рассказывает военный пилот Василий.

Здесь также шлифуют умение обслуживать зенитно-ракетный комплекс «БУК М-1». Данная установка может одновременно поражать шесть целей.

В Минобороны же уверяют: вся техника, что есть в гарнизоне, исправна, поэтому при необходимости может сразу стать боевой.