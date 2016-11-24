В Киеве государственный застройщик «Укрбуд» работает по мошенническим схемам

Эксперты обвиняют государственного застройщика «Укрбуд» в ведении двойной документации. Предприятие начинает возводить объект без каких-либо разрешений, а потом просто «покупает» контролирующие органы. Поэтому с изменением чиновников инвесторы могут потерять и свои квартиры.

Менеджеры столичного ЖК «Герцен-парк» от государственного застройщика «Укрбуда» как могут нахваливают свои дома. Мол, здесь хорошая транспортная развязка и зеленая зона, и кирпичные стены соответствуют модной ныне политике энергосбережения. Однако на само строительство потенциальных инвесторов не пускают. Поэтому тот, кто захочет приобрести квартиру, не сможет оценить реальное планирование помещения или пейзажи за окном.

Но, как оказалось, «Герцен-парк» еще и долгострой — в 2005 году на его месте начали возводить ЖК «Зеленый гай», но во время кризиса 2008 года строительство остановили. К тому времени там уже было три этажа, которые ждали продолжения строительства целых шесть лет. За такое время металлически-бетонные конструкции просто ржавеют.

Журналистам удалось связаться с экспертом, который долгое время ведет свое независимое расследование против «Укрбуда» — Григорием. Тот уверяет: застройщик — мошенник, а инвесторы в любой момент могут остаться без жилья.

«Укрбуд» — это пирамида, вершина которой получает свою прибыль. И когда все это рухнет — никто не знает. Ведь следует учесть, что покупательная способность падает. Еще в начале года предложение рынка втрое превышало спрос. То есть рано или поздно деньги на строительство закончатся», — убежден Григорий.

А значит инвесторы, которые окажутся внизу этой пирамиды, так и не получат свои дома. Однако в «Укрбуд» уверяют: ни один из клиентов не имеет к ним претензий. В качестве примера приводят случай с «Зеленым рощей». Мол, там инвесторы все же получили квартиры.

«В отделе продаж был избран индивидуальный подход к каждому из них, чтобы обеспечить именно тем жильем, о котором договаривались ранее. Те, кто вложил денежные средства, не доплачивают ни копейки», — уверяет специалист по связям с общественностью и СМИ компании «Укрбуд» Глеб Шемовнев.

И действительно, с полсотни человек, которые инвестировали деньги в строительство «Зеленого гая», каждый получил квартиру в «Герцен-парке».

Однако, наш эксперт уверен: здесь не обходится без подкупа органов контроля.

«У крупных компаний есть деньги и связи. Они без проблем договариваются с контролирующими органами, чтобы нарушений просто никто „не увидел“. Ведь у „Укрбуда“ есть комплексы, которые вводятся в эксплуатацию буквально за день. Дом вообще может быть достроен, а работы проводиться еще полгода после того, как тот официально сдан в эксплуатацию», — говорит Григорий.

Его слова подтверждает и архитектор Анатолий Фролов. Мол, все объекты «Укрбуд» строит с нарушениями. В частности, территория застройки в генплане города до сих пор считается зеленой зоной.

«КГГА дала разрешение на строительство. Но здесь идут махинации с документами: есть правдивые документы и фальшивые. Вот на этом объекте таких много», — рассказывает Анатолий.

Поэтому никто не гарантирует, что с изменением чиновников ваша квартира не превратится в мыльный пузырь. По словам Григория, незаконным сделкам «Укрбуд» научился у наиболее известного афериста Войцеховского.

«Пирамидальный рост начался, когда к ним перешел работать ответственным за строительные процессы один из топ-менеджеров и бизнес-партнеров Войцеховского Сергей Якусевич. К тому же, с ним пришел еще его брат Андрей Якусевич, который еще является помощником бывшего руководителя „Укрбуда“ нардепа Микитася. Поэтому схема там простая: взять участок, на который не обязательно есть разрешения, начать продажу квартир, а деньги уже пойдут на покупку важных документов», — отмечает Григорий.