Вдвое выросла интенсивность обстрелов в ДНР. Еще один мирный житель получил ранение
опубликовано alex1943 в Чт, 24/11/2016 - 17:41 Новость: тема
«Ночью в результате обстрелов со стороны ВСУ в поселке Александровка по адресу Школьная, 48 поврежден дом. Было попадание в крышу, повреждена кровля», — сказал собеседник агентства.
«Ночью в результате обстрелов со стороны ВСУ в поселке Александровка по адресу Школьная, 48 поврежден дом. Было попадание в крышу, повреждена кровля», — сказал собеседник агентства.
Глава поселка добавил, что информация о пострадавших в результате обстрелов в Александровке не поступала.
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