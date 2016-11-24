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Вдвое выросла интенсивность обстрелов в ДНР. Еще один мирный житель получил ранение

опубликовано alex1943 в Чт, 24/11/2016 - 17:41 Новость: тема тэги гео
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С такой информацией вышел к журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. «Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. За прошедшие сутки украинские боевики 1161 раз нарушили режим прекращения огня. Каратели выпустили 91 артиллерийский снаряд калибрами 152 и 122 мм, 234 мины калибрами 120 и 82 мм, и шесть танковых выстрелов», – сказал Басурин.

Замкомандующего отметил, что под огнем ВСУ оказались поселки Трудовские, Александровка и Старомихайловка на западе Донецка, город Докучаевск, села Васильевка, Веселое, Крутая Балка Ясиноватского района, а также населенные пункты Саханка и Ленинское на юге страны.

«В результате обстрелов со стороны украинских силовиков огнестрельное ранение получил житель населенного пункта Крутая Балка, в пригороде Ясиноватой 1958 года рождения», — добавил представитель командования.

Глава поселковой администрации Константин Чалый сообщил, что в результате ночного обстрела со стороны украинских карателей поврежден частный дом в поселке Александровка Петровского района на западе Донецка.

«Ночью в результате обстрелов со стороны ВСУ в поселке Александровка по адресу Школьная, 48 поврежден дом. Было попадание в крышу, повреждена кровля», — сказал собеседник агентства.
Глава поселка добавил, что информация о пострадавших в результате обстрелов в Александровке не поступала.

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