Как активистка организации «FEMEN» пробивала «окно» в Европу

«Протестуя против возвышения эфемерных стен на пути Украины к демократическому европейскому будущему, секстремистка Femen разбила легендарный символ разделения мира и людей — фрагмент разрушенной Берлинской стены около посольства Германии в Украине», — говорится в сообщении пресс-службы организации. «Разбила» – явное преувеличение, на видео видно, что активистка движения лишь несколько раз ударила стену кувалдой.

Берлинскую стену для атаки в Femen выбрали неслучайно. «Это символ протеста против искусственных препятствий на пути предоставления Украине безвизового режима с ЕС», — рассказали в организации.

Напомним, сегодня истекает срок, в который Украине, если верить обещанию президента страны Петру Порошенко, должны предоставить безвизовый режим. В то же время, источники в западных СМИ заявили, что сегодня безвизовый режим Украине вряд ли предоставят. Позже это подтвердили некоторые украинские чиновники.

Безвизовый режим с Евросоюзом теперь обещают в декабре. Однако и этот срок не окончателен. Об этом в заявил замглавы Администрации президента Константин Елисеев. «Я дипломат и всегда говорю, что прогнозирование относительно дат — дело неблагодарное. Каждое решение ЕС дается нам потом, и иногда, к большому сожалению, даже кровью. И это как раз та ситуация, когда нам очень непросто», — сказал Елисеев.

Он напомнил, что все страны Евросоюза юридически признали, что Украина на самом деле выполнила все 144 условия для введения безвизового режима с ЕС. «Любые инсинуации, что, мол, Украина что-то не выполнила или где-то есть прорехи, теперь безосновательны. Мы надеемся на то, что переговоры относительно механизма приостановления все-таки завершатся и безвиз будет предоставлен», — заявил Елисеев. Однако, как подчеркнул дипломат, о точных сроках пока говорить не приходится.