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«Дрова вечером, деньги утром…» Украина пошла на поводу у ЕС, лесам страны грозит опасность

опубликовано alex1943 в Чт, 24/11/2016 - 17:55 Новость: тема тэги гео
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Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по результатам саммита Украина-ЕС в Брюсселе заявил, что Украина в ближайшие недели отменит запрет на экспорт необработанной древесины, который препятствует получению транша макрофинансовой помощи ЕС.

"Я был рад услышать, что президент Украины не собирается внедрять законодательство относительно введения запрета на экспорт древесины. Это было условие, которое мы выдвинули. Мы высказывали пожелания, ожидания, и как я понимаю, это будет сделано в следующие несколько недель. Это позволит предоставить нам последний транш на сумму 600 млн евро, который мы обещали Украины в рамках финансовой помощи", - сказал Юнкер.

Ранее сообщалось, что правительство Украины направило в Европейскую комиссию свои предложения по урегулированию вопроса запрета на экспорт леса-кругляка.

Напомним, в конце сентября еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем выразила надежду на то, что украинское правительство отменит мораторий на экспорт древесины.

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