Михаил Саакашвили: «Я устал ждать изменений…»

Экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области, а ныне лидер созданного им объединения «Платформа новых сил» Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook призывает украинцев выйти на акцию протеста на Европейской площади в Киеве, которая запланирована на 27 ноября.

«Друзья, я устал ждать изменений так же, как и вы. В это воскресенье, 27 ноября, я призываю всех, кому дорога судьба нашей Украины, выйти и показать этой власти красную карточку. За два года эта Рада показала, что не хочет и не способна решать жизненно важные для Украины проблемы. Ни одно требование "Майдана" не было выполнено», — пишет Саакашвили.

Он также посетовал, что вместо реальных изменений украинцы получили их имитацию — косметический ремонт полиции и хаос на улицах, красивые обещания реформ и новые схемы откатов.

«Нас просто предали. И мы говорим: хватит! Мы не хотим больше быть заложниками жадности и некомпетентности. Украине нужен профессиональный Кабмин, патриотический парламент и ответственный гарант Конституции. Покажем красную карточку власти, этим горе–реформаторам…. Это должна быть последняя зима этого совета. Мы требуем перевыборов», — заключает экс-губернатор Одесской области.