Народная милиция ЛНР пресекла канал переброски диверсионно-разведывательных групп и поставки контрабанды

В районе Светлодарска органами народной милиции Луганской народной республики была прекращена деятельность канала, организованного киевскими вояками с целью переброски ДРГ и контрабанды. Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко. По его словам, в зоне ответственности 54 бригады ВСУ за денежное вознаграждение осуществлялся пропуск гражданского транспорта через линию боевого соприкосновения на территорию ЛНР.

«Можно предположить, что в данном районе существует разветвленная сеть для переправки контрабанды, а также под видом гражданского населения может осуществляться переправка диверсионно-разведывательных групп», — отметил майор.

Сообщается, что Народная милиция ЛНР предприняла все меры по перекрытию этих маршрутов.