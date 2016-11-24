На Прикарпатье задержали гуцула, который похитил школьника и требовал за него 7000 гривен

В Ивано-Франковской области к полицейским города Коломыя обратилась местная жительница, мать несовершеннолетнего, с сообщением о том, что 22 ноября она утром провела сына в школу, но уже где-то около полудня к ней позвонил незнакомец и сообщил, что ребенок находится у него.

При возврате сына потребовал у женщины 7000 гривен и угрожал физической расправой юноше, если не получит выкуп. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщили в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области.

Правоохранители вечером этого же дня освободили парня и задержали похитителя. К незаконному лишению свободы несовершеннолетнего полицией установлена ​​причастность ранее судимого за грабежи и разбойные нападения 45-летнего жителя Коломыи.

Мужчина занимался предпринимательской деятельностью — продажей мобильных телефонов и аксессуаров к ним. Заявил полиции, что парень попросил у него телефон, чтобы перезвонить, но не вернул его. Поэтому он перезвонил матери и пригрозил, если она не принесет ему деньги, он утопит парня в реке, однако не сообщил ей причины похищения сына.

Задержанный дал признательные показания и рассказал, что сначала парня удерживал в комнате дома, которую снимал, а потом в подвальном помещении.