Главная

На Прикарпатье задержали гуцула, который похитил школьника и требовал за него 7000 гривен

опубликовано vinodelov в Чт, 24/11/2016 - 18:33 Новость: тема тэги гео
Полиция

В Ивано-Франковской области к полицейским города Коломыя обратилась местная жительница, мать несовершеннолетнего, с сообщением о том, что 22 ноября она утром провела сына в школу, но уже где-то около полудня к ней позвонил незнакомец и сообщил, что ребенок находится у него.

При возврате сына потребовал у женщины 7000 гривен и угрожал физической расправой юноше, если не получит выкуп. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщили в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области.

Правоохранители вечером этого же дня освободили парня и задержали похитителя. К незаконному лишению свободы несовершеннолетнего полицией установлена ​​причастность ранее судимого за грабежи и разбойные нападения 45-летнего жителя Коломыи.

Мужчина занимался предпринимательской деятельностью — продажей мобильных телефонов и аксессуаров к ним. Заявил полиции, что парень попросил у него телефон, чтобы перезвонить, но не вернул его. Поэтому он перезвонил матери и пригрозил, если она не принесет ему деньги, он утопит парня в реке, однако не сообщил ей причины похищения сына.

Задержанный дал признательные показания и рассказал, что сначала парня удерживал в комнате дома, которую снимал, а потом в подвальном помещении.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!