Украинский политолог: Затягивание безвиза — не вина Украины, это паршивые тенденции в Евросоюзе

Отказ ратификации соглашения об ассоциации и затягивание безвизового режима не является виной украинского государства. Об этом в Фейсбуке пишет украинский политолог Юрий Опока.

«Друзья, должен сказать одну непопулярную вещь. Отказ ратификации соглашения об ассоциации и затягивание безвиза не вина украинского государства. Гарантии, которые взяла на себя Украина, еле-еле, но выполнила. И сам ЕС это признал», — написал политолог.

Он отмечает: Европейский союз на глазах теряет внешнеполитическую субъектность. «Вместо внешней политики имеем десятки отдельных политик. Консенсусные решения (как санкции) принимаются только тогда, когда Ангела Меркель закрывает всех в комнате и резко повышает тон (европейцы до сих пор боятся, когда кричат ​​на немецком). Но не может она заниматься сугубо украинским вопросами, ей Донбасса по уши достаточно. Адекватность санкций тоже весьма условна», — анализирует пропагандист Опока.

Украинский нацист констатирует: всего тенденции в ЕС «совсем паршивые и это пора понять, и уже сейчас думать, что делать дальше, потому что Украина упирается в геополитический тупик».

«Реформы этого не изменят. Ни одного украинского экономического чуда не будет. За несколько лет Украина дойдет до экономического и корупциного уровня Румынии, но и тогда никто ее в ЕС не будет ждать», — считает Ю.Опока.

«Что касается безвиза, то вина Порошенко разве в том, что ляпает языком слишком много. Ориентируется на родного украинского избирателя. Очень удивляет еще желтоватое злорадство, об очередной отсрочке», — заключает он.