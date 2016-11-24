На Тернопольщине по «закону Савченко» выпустили на волю три сотни убийц, воров и насильников

Почти три сотни осужденных были освобождены в этом году на Тернопольщине из мест лишения свободы по «закону Савченко». Все они состоят на учете в органах полиции. И руководитель областной полиции Александр Богомол отметил, что наряду с тем, что таким людям необходимо дать возможность стать на путь исправления, населению нужно быть бдительным и также контролировать бывших преступников.
— По «закону Савченко» в этом году у нас освобождены 272 человека, — сообщил Александр Богомол, начальник Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области. — 231 освобожденный прибыл к избранному месту жительства и стал на учет, 41 — не прибыл. Из всех заявленных 35 преступников были осуждены за убийство, 4 за изнасилование, 148 за кражи, 34 за грабежи, 22 за разбои, 14 за незаконное завладение транспортными средствами, 15 человек за другие преступления. Из них проявили себя повторно 23 человека: 8 совершивших тяжкие преступления, в основном это кражи и угоны, и 15 — преступления средней тяжести и нетяжкие преступления. Каждый человек освобожденный по «закону Савченко» из мест лишения свободы находится у нас на учете. Понятно, что сил и средств у нас недостаточно, чтобы постоянно наблюдать за ними. Этим людям надо дать возможность стать на праведный путь, но прошу граждан также контролировать их потому, что тюрьма практически никогда не исправляет людей.
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