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Главная Глава ДНР Александр Захарченко почтил память Героя ДНР Арсена Павлова "Моторола" опубликовано Nvb2003 в Чт, 24/11/2016 - 20:37

Аудио&Видео: тема: персоны: география: содержание: рубрики: Сегодня, 24 ноября, Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко, родные и близкие, друзья, а также военнослужащие Отдельного разведывательного батальона ДНР почтили память Героя ДНР, полковника Арсена Павлова — «Моторолы» (1983—2016), трагически погибшего в результате террористического акта. «Прошло сорок дней с момента смерти моего друга. До сих пор не верится, что он погиб. То единство, которое показали похороны Арсена, говорит о том, что мы боремся за свою землю, за свои убеждения и веру в Русский мир. Мы установили имена людей, которые отдавали приказы, сейчас следствие устанавливает исполнителей. Мы найдем тех, кто это сделал», — сказал Александр Захарченко. «Очень тяжело морально перенести потерю командира, друга, боевого товарища», — отметил командир Отдельного разведывательного батальона Владимир Жога. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее