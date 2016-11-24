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Европарламент проголосовал за приостановку переговоров о вступлении Турции в ЕС

опубликовано Nvb2003 в Чт, 24/11/2016 - 21:32 Новость: тема тэги гео
turciya_es
Депутаты Европарламента проголосовали за приостановку переговоров между Анкарой и Брюсселем о вступлении Турции в Евросоюз. В резолюции, принятой большинством евродепутатов, содержится призыв к Еврокомиссии и правительствам стран ЕС о приостановке дальнейших переговоров с Анкарой, об этом сообщает агентство Reuters.
В качестве причины называется "непропорциональная" реакция властей Турции после неудавшейся попытки госпереворота в стране. Документ инициирован парламентской фракцией европейских социалистов и демократов, но при этом носит исключительно рекомендательный характер.
Отмечается, что данное решение было принято в связи с политическими репрессиями со стороны властей Турции против оппозиции и независимых СМИ после попытки военного переворота в июле 2016 года.
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Автор (или псевдоним)
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корреспондент "Анна-ньюз"