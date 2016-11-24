Конкурс в Госбюро расследований: Матиос не отвечает и той должности, которую занимает сейчас

Руководитель Антикоррупционной группы реанимационного пакета реформ Александр Леменов убежден, что распиаренная кандидатура Анатолия Матиоса на должность руководителя Государственного бюро расследований — это фейк, поэтому фаворита Матиос уже «сливают». Зато нардеп Игорь Лапин добавляет, что так называемый конкурс на должность директора ГБР — это обычный «договорняк».

Сейчас идет конкурс на должность руководителя нового правоохранительного органа — Государственного бюро расследований (ГБР). Нардепы уверяют, что ГБР должен стать едва ли не главным следственным органом в стране.

«Государственное бюро расследований — это менее 50% реформы правоохранительных органов. Фактически — это будет главный следственный орган в стране», — отметил народный депутат Украины Сергей Лещенко.

Нардепы добавляют, что ГБР после начала полноценной работы заберет следственные функции у «солигархического монстра» — Генеральной прокуратуры Украины.

Поэтому стать главным следователем страны изъявили желание 82 кандидата. Но в финальную стадию после собеседования и полиграфа — дошли не все. По словам председателя конкурсной комиссии ГБР Романа Майданика, до следующей стадии отбора прошло 50 кандидатов.

Законодатели, учитывая украинские реалии, определили достаточно строгие критерии отбора. Так, кандидат должен быть не моложе 35 лет, иметь высшее юридическое образование, 10 лет стажа, половина из которых — на руководящих должностях. К тому же все, кто претендует на должность директора и его заместителей, должны иметь безупречную репутацию и быть человеком с высокими моральными качествами.

Учитывая такие требования, и правоведы, и общественные деятели, и народные депутаты удивлены тем, что главным фаворитом конкурса считают Анатолия Матиоса.

«Анатолий Матиос — юрист. Но то, как он себя ведет и публично, и в служебных делах, то, по моему мнению, не соответствует даже той должности, которую сейчас занимает», — убежден народный депутат Украины Мустафа Найем.

Несмотря на все факты, Анатолий Матиос — единственный из кандидатов, кто обнаружил в конкурсных тестах на знание законодательства аж 200 ошибок и неточностей.

Жалоба от Матиоса поступила 26 сентября. Первые тестовые задания кандидаты должны были сдать 1 октября. Поэтому результаты первого этапа конкурса оказались под угрозой, ведь их можно было легко оспорить в суде.

«В результате дополнительного изучения по жалобе Анатолия Матиоса на некачественно подготовленные тесты, массовых нарушений и ошибок не было обнаружено», — прокомментировал председатель конкурсной комиссии ГБР Роман Майданик.

Однако через такое заявление военного прокурора, тестирование пришлось перенести на 29 октября. Поэтому избрание председателя ГБР затормозили на месяц.

Первый этап конкурса Матиос все же прошел, получив 89 баллов из 100. По результатам тестирования его обошли нардепы, районные прокуроры и общественные деятели.

Далее на кандидатов ждали тесты на общие знания и логику. Однако на этом этапе конкурса члены комиссии не позволили активистам и общественным деятелям наблюдать за экзаменами.

«К сожалению, результаты других тестов, а в частности их развернутый вид, не опубликованы. Было принято решение о закрытости этих результатов. И здесь я могу уже с уверенностью сказать, что это — «договорняк», — отметил народный депутат, кандидат на должность директора ГБР Игорь Лапин.

Зато независимые эксперты и парламентарии уверяют, что распиаренный кандидатурой Анатолия Матиоса манипулируют.

«Анатолий Матиос, претендуя исключительно только на должность директора ГБР — «спалился». Ведь за его спиной любое лицо, претендующее на несколько должностей, может пройти конкурс. Другими словами — Матиоса «сливают», — прокомментировал руководитель Антикоррупционной группы реанимационное пакета реформ Александр Леменов.

Но вот ради кого «сливают» кандидатуру Матиоса, никто пока не решается предположить.

«Ситуация очень интересная, и даже не в контексте кандидатуры самого господина Матиос, а в контексте всего списка, который там есть. Это, наверное, уже вопрос к психиатрам. Поэтому такая ситуация создана только с целью дискредитировать этот процесс «, — прокомментировал адвокат, кандидат на должность директора ГБР Виталий Тытыч.

Независимые эксперты предполагают, что именно Генпрокуратура Украины заинтересована в том, чтобы сорвать конкурс на должность директора ГБР и его заместителей.

«Генпрокуратура очень хочет оставить себе следственные функции, которые она сейчас временно исполняет, пока не создано ГБР», — добавил Александр Леменов.

Возможно, именно поэтому заместитель Юрия Луценко — Матиос, пытался всячески оттягивать конкурс на должность директора ГБР.