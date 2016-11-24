Украинский депутат от оппозиционного блока пугает украинцев отъемом жилья за долги

Депутат Верховной рады от оппозиционного блока некий Александр Пузанов, вместо того, чтобы бороться всеми силами с майданной властью, которая в разы завысила стоимость коммунальных услуг и тем самым ведет народ к нищете, начал запугивать неплательщиков.

«Безработный, пенсионер, инвалид, одинокая мать с детьми, бюджетник — все эти люди находятся в „группе риска“. Ведь с нынешними ценами на коммунальные услуги они могут оказаться на улице. Получая мизерные доходы, которых и летом-то не хватает на еду и лекарства, зимой, со счетами за коммуналку по 2000–3000 гривен они никак не могут рассчитывать на достойный уровень жизни… Решив не платить за коммуналку, можно нарастить долги и, в результате, оказаться на улице. Если задолженность за коммунальные услуги превысит 20 минимальных заработных плат, квартиру могут забрать, даже если это единственное жилье», — предупреждает он и призывает. Не наращивать долги. Правда, не рассказывает, как это сделать при массовой безработице и мизерных зарплатах.

Политик напомнил, что с 1 декабря 2016 года 20 минимальных зарплат будут равняться 32000 гривен (около 1200 долларов). Но квартиру забрать могут и за меньшие долги, пугает он ставит малоимущих жителей Украины.