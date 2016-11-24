Украинские националисты выгоняют донецкую футбольную команду «Шахтер» из Львова

В среду, 23 ноября, вечером, в аэропорту имени Даниила Галицкого, когда игроки «Шахтера» прилетели во Львов на матч Лиги Европы и садились в автобус, националисты провели акцию протеста против донецкой команды.

Украинские «патриоты», большинство которых закрыли лица масками, явились в аэропорт с плакатами: «Долой „Шахтер“ со Львова», «Львов — город Львов, а не «ватных кротов» и «Грады», «Буки», минометы: спонсор «Шахтера» — Ахметов «. Также украинские националисты зажгли файеры и кричали: «Львов против «сепаров!».

«То, что команда спонсора «сепаров» спокойно играет в Львове — плевок не только на нас, друзья, но и на могилы тысяч убитых героев АТО! Будем и дальше делать вид, что ничего не происходит, или поднимемся, наконец, с колен?!«- говорится в подписи к ролику, который националисты выложили в сети.

Напомним: после начала киевской агрессии на Донбассе знаменитая донецкая футбольная команда «Шахтер» перебралась в Киев, где живет и тренируется. Некоторые матчи «Шахтер» проводил во Львове. Владелец «Шахтера» самый богатый олигарх Украины Ринат Ахметов.