Вышке дали новый срок

Как известно, обещанное на 16 ноября введение в строй восстановленной телевизионной ретрансляционной вышки на горе Карачун, находящейся к юго-западу от города Славянск, не состоялось.

Срыв мероприятия представители оккупационной «военно-гражданской администрации Донецкой области» и так называемого, «Антикризисного медиа-центра», объясняют теперь тем, что к назначенному сроку не были полностью смонтированы передатчики на телевизионной антенне, а также не налажено оборудование для ведения радиопередач, установленное на нижнем ярусе телевышки.

Очередную дату запуска телевизионного ретранслятора снова передвинули на месяц и назначили, ориентировочно, на 16—17 декабря.

Все, однако, знают и то, что даже с полным запуском телевизионного ретрансляционного центра под Славянском, телеканалы, ретранслируемые из Киева, не получится передавать на территории, контролируемые ДНР и ЛНР. Высоты телемачты в 183 метра, даже если она стоит на горе, возвышающейся над уровнем моря на 167, 6 метра, для посылки ретрансляционного сигнала на необходимое расстояние, не хватает.

Для того, чтобы трансляция украинских телеканалов доходила до неподвластных территорий, киевская власть уже запланировала строительство телевышки-ретранслятора, высотой 100 метров, в районе Красноармейска.

Но так как к строительству дополнительной ретрансляционной вышки пока даже не приступили, в Киеве собираются закупить телевизионные передатчики повышенной мощности в Англии, Литве, Латвии, Польше и Словении. Стоимость закупаемого оборудования определена в 60 миллионов гривен.

Когда передатчики будут приобретены, их попробуют установить в прифронтовой полосе, на разных вышках, которые к системе телевещания отношения пока не имеют.