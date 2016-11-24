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Медсестра, спасавшая бойцов ДНР на поле боя стала Героем Республики

опубликовано vinodelov в Чт, 24/11/2016 - 22:25 Новость: тема тэги гео
медсестра панфилова

В ходе празднования второй годовщины создания Первого армейского корпуса ДНР, медсестра Екатерина Панфилова из отдельного отряда «Дунай» вооруженных сил ДНР получила звание Героя Республики и медаль «Золотая Звезда» за спасение на поле боя десятков бойцов Республики.

Награду Екатерине Панфиловой вручил глава ДНР Александр Захарченко. Торжественная церемония награждения проходила в четверг, 24 ноября, в Донецком государственном академическом театре оперы и балета им. Соловьяненко.

«Указом Главы ДНР за отличное выполнение боевых задач в боях с армией противника приказано наградить и присвоить звание Героя Донецкой Народной Республики Панфиловой Екатерине и наградить медалью „Золотая звезда“. Если у нас есть такие женщины, никакой враг нас не сломит», — сказал, вручая Звезду Героя, Захарченко. Министр обороны ДНР Владимир Кононов в своем выступлении отметил, что в общей сложности на счету Панфиловой около 40 спасенных солдатских жизней.

За время войны, развязанной Киевом на Донбассе, боевые награды Республики получили около 20 медицинских сестер.

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