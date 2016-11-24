Обещание безвиза под конкретные даты — это ошибка украинской власти, — нардеп

Отказ предоставления Украине безвизового режима связана с внутренними настроениями стран Евросоюза, которые боятся наплыва украинцев. Ошибкой украинской власти было называть конкретные даты.

Об этом заявил народный депутат Украины Виктор Чумак.

В частности, народный депутат отметил: «Без сомнения, Франция Бельгия, Италия, которые больше всего страдают от наплыва мигрантов, стоят на жестких позициях о приостановлении безвизового режима с Украиной до тех пор, пока не будет разработана процедура отмены упрощенного режима пересечения границ и визовой либерализации с определенной страной. Пока не будет механизма отзыва безвизова, уступок не будет. Думаю, это их внутренняя проблема. Нам неприятно, что это не произошло в этом году. Но то, что мы говорили об этих датах, стало нашей ошибкой. Руководству страны не стоило называть даты, чтобы общество сейчас не испытывало разочарование, которое может создать большие политические проблемы внутри страны».

Нардеп предположил по тем саммита, которые будут актуальными для Украины: «Самая горячая тема это, конечно же, безвизовый режим. Еще — соглашение об ассоциации свободной торговли и позиция Нидерландов по Украине. Они требуют что Украина после втсупления в Ассоциацию не претендовала на членство в Евросоюзе. В принципе, мы можем на это согласиться, ведь в ближайшей перспективе мы и так не имеем возможности вступить в Евросоюз. Также, Нидерланды хотят гарантий, что мы не претендуем на членство в военных союзах сообщества. Мы должны основательно подходить к переговорам по этому вопросу, поскольку для нас Соглашение об ассоциации является очень важным, хотя бы ввиду того, что за последние два года существенно сократились рынки сбыта в России».