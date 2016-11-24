Отремонтированные танки не заводятся

В Красноармейск из Днепропетровска по железной дороге 23 ноября были доставлены три танка марки Т-64.

По прилагающимся документам танки числятся как отремонтированные.

В Днепропетровске еще в советские времена располагался ремонтный батальон танковых войск. Потом он по наследству достался украинской армии. А в 2014 году, по приказу командования ВСУ, на базе рембата было организовано предприятие по ремонту бронетехники, предназначенной для отправки в зону «АТО». Там были отремонтированы и три танка, доставленные в Красноармейск.

Однако когда на прибывших из Днепропетровска танках попытались запустить моторы, оказалось, что двигатели у двух машин не работают. На третьем танке мотор сначала заработал, но уже через несколько минут заглох. То же самое вышло и при повторных попытках завести танк.

Сейчас военное командование думает, как быть с присланными танками дальше: отправить их назад в Днепропетровск или попробовать отремонтировать машины заново на месте, поскольку в Красноармейске также действует предприятие по ремонту боевой техники.

Случай из этой же серии произошел недавно и на Конотопском (город Конотоп, Сумская область бывшей Украины) авиаремонтном заводе. На двух ремонтируемых вертолетах марки МИ-24 заменили электронные блоки управления. Но при установке нового электронного оборудования, что-то напутали. Оба блока перегорели уже при первом пробном включении.