Российской военный корабль спас украинских моряков

Российский военный корабль «Адмирал Кулаков», поймав 24 ноября сигнал SOS от украинского рыболовецкого судна в водах Средиземного моря, поспешил на выручку украинским морякам, которые уже два дня дрейфовали из-за серьезной поломки на борту.

«Сегодня в 8 часов 20 минут мск выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море большой противолодочный корабль Северного флота „Адмирал Кулаков“ получил сигнал бедствия от украинского рыболовецкого судна 097», — говорится в сообщении пресс-службы российского оборонного ведомства.

Российские военные и врачи высадились на палубу украинского судна, где оказалось семь украинских моряков, двоим из них пришлось оказывать медицинскую помощь. Затем украинские моряки перебрались на борт российского корабля, а их судно было взято на буксир по просьбе их капитана. Оно будет доставлено к ближайшей якорной стоянке на остров Крит.