Главная

Российской военный корабль спас украинских моряков

опубликовано vinodelov в Чт, 24/11/2016 - 22:47 Новость: тема тэги гео
адмирал кулаков

Российский военный корабль «Адмирал Кулаков», поймав 24 ноября сигнал SOS от украинского рыболовецкого судна в водах Средиземного моря, поспешил на выручку украинским морякам, которые уже два дня дрейфовали из-за серьезной поломки на борту.

«Сегодня в 8 часов 20 минут мск выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море большой противолодочный корабль Северного флота „Адмирал Кулаков“ получил сигнал бедствия от украинского рыболовецкого судна 097», — говорится в сообщении пресс-службы российского оборонного ведомства.

Российские военные и врачи высадились на палубу украинского судна, где оказалось семь украинских моряков, двоим из них пришлось оказывать медицинскую помощь. Затем украинские моряки перебрались на борт российского корабля, а их судно было взято на буксир по просьбе их капитана. Оно будет доставлено к ближайшей якорной стоянке на остров Крит.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!