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Главная Сводка событий Новороссии за 24 ноября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Чт, 24/11/2016 - 22:56

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик надеется, что встреча глав МИД "нормандского формата" пройдет 29 ноября в Минске. Ранее Павел Климкин сообщил, что главы МИД "нормандской четверки" могут встретиться в конце ноября — начале декабря для обсуждения "дорожной карты" по реализации минских соглашений для урегулирования конфликта в Донбассе. Вчера Климкин сообщил, что дата встречи еще согласовывается. В МИД ФРГ заявили, что встреча может состояться 29 ноября в Минске.

Денис Пушилин заявил, что Киев продолжает затягивать переговорный процесс в рамках контактной группы по урегулированию в Донбассе. По словам Пушилина, в каждой из подгрупп — по политическим вопросам, экономическим, гуманитарным вопросам, по безопасности — работа упирается в некую стену непонимания, и, по сути, Украина всячески продолжает затягивать процесс переговоров. Об этом сообщил Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что представители ОБСЕ заинтересованы в урегулировании гуманитарного кризиса и других вопросов, при этом очевидно, что Киев "всячески блокирует эти инициативы".

Сторонам конфликта в Донбассе пока не удалось развести силы и средства на линии соприкосновения во всех "пилотных" точках. "При условии соблюдения режима тишины со стороны отдельных районов Луганской области разведение сил и средств в районе Станицы Луганской можно провести с 26 ноября 2016 года. Об этом написала Дарья Олифер на своей странице в Facebook по итогам переговоров в Минске в среду.

Контактная группа по Донбассу на заседании в среду не смогла решить вопрос о водоснабжении Луганской области. По словам Мартина Сайдика, "выражена обеспокоенность ситуацией с поставками электроэнергии и водоснабжения. Я лично обращался к участникам минского процесса с просьбой срочно решить вопрос водоснабжения Луганской области". Он подчеркнул, что "этот вопрос остается нерешенным из-за нежелания и отсутствия готовности сторон конструктивно решить проблему платежей". Сайдик также заявил, что во время переговоров в Минске обратил внимание на серьезность возможных последствий для населения, если водоснабжение будет отключено.

Украинские силовики обстреляли из артиллерии позиции Народной милиции ЛНР. Сегодня ночью произошел обстрел с направления Новозвановка по населенному пункту Калиново". Район Калиново был атакован также из гранатометов. Кроме того, уточняется, что обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе Золотого и Марьевки. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее