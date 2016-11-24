Государственный концерн «Укроборонпром» создан только для отмывания денег, — вице-спикер Рады

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроед убеждена, что государственный концерн «Укроборонпром» является неэффективной структурой, которая уже почти доведена до банкротства. Поэтому требует полного аудита и реформирования.

«Система концерна не предусматривает нормальных принципов управления, позволяющих контролировать все предприятия и делать их деятельность прозрачной. Поэтому весь механизм работает только на отмывание средств», — подчеркнула Сыроед.

В частности, не самую большую проблему составляет закон о государственной тайне, прикрываясь которым, все закупки концерна проходят тайно.

«Из-за государственной тайны, которая, в частности, распространяется и на оборонные закупки, сегодня мы не имеем законного права контролировать, каким образом и на что тратит деньги концерн. Поэтому законодательство в этой сфере нужно обязательно менять. Сейчас мы уже имеем наработанный законопроект о закупках, в том числе вещевого имущества для военных, вооружения и тяжелой техники, а также изменения в Закон „О государственной тайне“, что позволит сделать деятельность госконцерна более прозрачной», — уверена депутат.

Зато ту информацию, которая действительно нуждается в особой защите и составляет определенную секретность, добавляет Сыроед, нужно защищать именно коммерческой тайной. А это, прежде всего, различные инновационные программы, новейшее вооружение и тому подобное.

Остальные же информации — о закупках и распределении средств на нужды военно-промышленного комплекса, необходимо обнародовать на сайтах «Укроборонпрома» и Министерства обороны Украины.

Напомним, накануне, 23 ноября, состоялось заседание комитета по вопросам национальной безопасности и обороны под председательством Сергея Пашинского, который недавно был членом наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром».

Однако, на прошлой неделе Президент Петр Порошенко прекратил полномочия Пашинского как члена наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром».

На заседании присутствовали и представители комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, которые вновь подняли вопрос прозрачности, коррупционной составляющей и эффективности предприятий, производящих оружие для украинской армии.