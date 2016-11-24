Киев не будет выполнять Минские соглашения - депутат Народного совета ДНР

Депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко считает, что Минские договоренности для нацистско-олигархического режима Украины смертельно опасны, поэтому Киев никогда не станет выполнять эти соглашения. Они так и останутся на бумаге.

«Лидеры Украины не желают выполнять Минские соглашения и ведут двойную игру. Кучма заявляет, что больше не хочет возглавлять делегацию Украины на переговорах. Радикалы вроде Билецкого требуют введения в минский формат США и Англии… Украина старается всячески отсрочить выполнение соглашений, поскольку Минский протокол для данного режима — нацистско-олигархического — смертельно опасен. А это значит, нам нужно продолжать наставить на его исполнении, и оказывать давление на Украину», — убежден депутат.

Мирослав Руденко не одинок в своем мнении по поводу позиции киевской власти майданщиков в отношении Минских договоренностей. Бесконечные встречи в Минске и видеоконференции по поводу ситуации на Донбассе, бесконечные требования, которые выдвигает Киев, показывают, что власть националистов просто затягивает процесс как можно дольше, при этом ВСУ постоянно обстреливают территории ДНР, а жители Республики уже теряют надежду на окончание этой войны.