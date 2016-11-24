Главная

Киев не будет выполнять Минские соглашения - депутат Народного совета ДНР

опубликовано vinodelov в Чт, 24/11/2016 - 23:01 Новость: тема тэги гео
руденко

Депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко считает, что Минские договоренности для нацистско-олигархического режима Украины смертельно опасны, поэтому Киев никогда не станет выполнять эти соглашения. Они так и останутся на бумаге.

«Лидеры Украины не желают выполнять Минские соглашения и ведут двойную игру. Кучма заявляет, что больше не хочет возглавлять делегацию Украины на переговорах. Радикалы вроде Билецкого требуют введения в минский формат США и Англии… Украина старается всячески отсрочить выполнение соглашений, поскольку Минский протокол для данного режима — нацистско-олигархического — смертельно опасен. А это значит, нам нужно продолжать наставить на его исполнении, и оказывать давление на Украину», — убежден депутат.

Мирослав Руденко не одинок в своем мнении по поводу позиции киевской власти майданщиков в отношении Минских договоренностей. Бесконечные встречи в Минске и видеоконференции по поводу ситуации на Донбассе, бесконечные требования, которые выдвигает Киев, показывают, что власть националистов просто затягивает процесс как можно дольше, при этом ВСУ постоянно обстреливают территории ДНР, а жители Республики уже теряют надежду на окончание этой войны.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!