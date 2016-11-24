Для Евросоюза Украина отодвинута на второй план, — украинский дипломат

С одной стороны, во время саммита Украина-ЕС звучали такие сигналы поддержки нашей стране, которые невозможно игнорировать. С другой стороны, события вокруг предоставления нашей стране безвизового режима свидетельствуют о том, что Украина отодвинута на второй план рядом с внутренними проблемами Евросоюза.

Об этом заявил украинский дипломат Василий Филипчук.

В частности, он отметил: «Это был очень тяжелый и важный саммит, к которому накопилось очень много тяжелых проблем и вопросов, среди которых первоочередное, конечно же, предоставление безвизового режима Украины. К сожалению, не удалось достичь окончательного решения в этом аспекте».

Также дипломат отметил, что несмотря на внутренние вызовы, стоящие перед странами Евросоюза, вопрос Украины отошло на второй план.

«Если охарактеризовать весь объем проблем, стоящих перед лидерами ЕС, то было бы наивно надеяться, что они сегодня смогут всех их решить. Это и кризис в самом Европейском союзе, и исключительно сложная ситуация на Украине, ситуация в мире, динамически все меняется. Со стороны ЕС Украина отодвинута на второй план. То окно возможностей, которое было перед нами сразу после „революции достоинства“ закрыто», — отметил Василий Филипчук.

Дипломат также прогнозирует, что если вопрос предоставления безвизового режима Украине не решится до 15 декабря, то оно будет перенесено до середины следующего года: «обычно такие моменты обсуждаются месяцами, но руководители Евросоюза заверили, что в течение двух недель будет все оговорено. Если до 15 декабря механизм безвизового режима не будет запущен, то этот вопрос к марту точно, а возможно — и до мая—июня решен не будет».