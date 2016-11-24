Никто в ЕС не будет защищать Украину как ребенка, — украинский эксперт

Украине нужно рассматривать отношения с Евросоюзом как партнерские и учиться лоббировать собственные интересы, поскольку никто нас защищать не будет. Такое мнение высказал председатель правления Украинского института международной политики Ростислав Томенчук.

Дипломат подчеркнул, что представителям Украины в переговорном процессе необходимо прагматично представлять интересы своего государства: «Мы сейчас входим в такую ​​фазу отношений с ЕС, когда нужно рассматривать наши отношения с Евросоюзом как партнерские. Никто не будет нас защищать как ребенка. Так же, как любая страна в ЕС в первую очередь отстаивает свои интересы. Мы должны этому учиться и быть к этому готовы. Нам все время придется лоббировать свои интересы».

Также Ростислав Томенчук отметил, что украинская дипломатия сейчас должна проводить переговоры, в том числе с представителями стран, которые сейчас тормозят предоставление Украине безвизового статуса.

«В этом случае не надо ждать, нужно мобилизовываться на всех фронтах. Надо выработать дипломатию со всеми партиями в европейском союзе, с посольствами, переговоры с правительствами. Надо привлекать все возможности для переговоров с рядом стран, которые имеют выборы в следующем году. Лидеры этих стран, которые сейчас тормозят безвиз, боятся, что такое решение будет использовано популистами и евроскептиками внутри страны во время выборов», — отметил эксперт.