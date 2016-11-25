Вокруг Аль - Баба

Информационные источники сообщают об активизации боевых действий в районе населенного пункта Аль-Баб в северной Сирии. Перестрелки ведутся между тремя сторонами: курдскими формированиями СДС, протурецкими исламистами ССА и боевиками ИГИЛ (организация запрещена в России). Каждая из сторон ведет бои против двух других. Сирийская правительственная армия пока не проявляет активности на данном направлении.

Деревни и поселки не редко переходят из рук в руки. Боевики ССА имеют важное преимущество - поддержку турецкой авиации, артиллерии и спецназа, действия которых осуществляются в рамках операции "Щит Евфрата". Соответственно, турецкая армия не только стреляет (как на стрельбище), но и несет потери в живой силе, почти каждый день имеются убитые. Раненые (турецкой армии и ССА) вывозятся в лечебные учреждения на территории Турции.

Район Аль-Баба в военной терминологии может считаться местностью - перекрестком. В таких случаях Сунь Цзы рекомендовал "заключать союзы", однако туркоманы, курды и арабы из ИГИЛ слишком ненавидят друг друга. Таким образом, "столкнувшись лбами" они ресурстно ослабляют друг друга. Каждая из сторон рассчитывает на успех своих рисков. Иначе войны бы здесь давно не было. Фактически турки давят на курдов, а ИГИЛ "путается в ногах" у тех и других. Всех кого могли из ИГИЛ в ССА уже вероятно переманили.