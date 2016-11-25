Главная

В районе Мосула

опубликовано Артем Смолов в Пт, 25/11/2016 - 01:00 Новость: тема тэги гео
png
Наблюдатели отмечают, что дела у иракской правительственной армии в районе Мосула (Ирак) идут не так резво, как об этом рассказывают СМИ. Лучшие результаты пока на северо - востоке этого довольно крупного города. Самая сложная ситуация в юго - восточной части. В официальных сводках практически никогда не сообщается каким образом одни и те же кварталы приходится освобождать неоднократно. И каким образом силы коалиции несут потери в ранее освобожденных и зачищенных районах.

Источники с места событий отмечают два основных фактора, замедляющих продвижение иракских правительственных сил и их союзников - снайперы и смертники. Иногда бывает так, что иракский спецназ в ходе уличных боев превращается из "охотников" в "дичь". Один подорванный автомобиль может выкосить до половины взвода, ранив половину роты. Танки на улицах города тоже уничтожаются, если имеется техническая возможность (соответствующее оружие).

В настоящее время считается, что Мосул полностью окружен. У боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России) остается несколько вариантов действий: попытаться прорваться или по-тихому выйти из города; продолжать оказывать сопротивление или смешаться с местным населением и затаиться. Последний вариант самый радикальный - воевать до последнего, а затем принести себя в жертву. Судя по продолжающимся ударам, сопротивление боевиков продолжается, при этом иракские правительственные силы и их союзники продвигаются не быстро.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Артем Смолов ::

Автор (или псевдоним)
Артем Смолов

О себе

Автор.