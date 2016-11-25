Наблюдатели отмечают, что дела у иракской правительственной армии в районе Мосула (Ирак) идут не так резво, как об этом рассказывают СМИ. Лучшие результаты пока на северо - востоке этого довольно крупного города. Самая сложная ситуация в юго - восточной части. В официальных сводках практически никогда не сообщается каким образом одни и те же кварталы приходится освобождать неоднократно. И каким образом силы коалиции несут потери в ранее освобожденных и зачищенных районах.

Источники с места событий отмечают два основных фактора, замедляющих продвижение иракских правительственных сил и их союзников - снайперы и смертники. Иногда бывает так, что иракский спецназ в ходе уличных боев превращается из "охотников" в "дичь". Один подорванный автомобиль может выкосить до половины взвода, ранив половину роты. Танки на улицах города тоже уничтожаются, если имеется техническая возможность (соответствующее оружие).

В настоящее время считается, что Мосул полностью окружен. У боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России) остается несколько вариантов действий: попытаться прорваться или по-тихому выйти из города; продолжать оказывать сопротивление или смешаться с местным населением и затаиться. Последний вариант самый радикальный - воевать до последнего, а затем принести себя в жертву. Судя по продолжающимся ударам, сопротивление боевиков продолжается, при этом иракские правительственные силы и их союзники продвигаются не быстро.