Сводка событий в Сирии за 24 ноября 2016 года

На севере провинции Алеппо самолеты неизвестной принадлежности атаковали позиции турецких войск. Кто стоит за атаками на турецкие подразделения, неизвестно – ни ВКС РФ, ни ВВС САР сообщения о своей причастности не подтвердили. В то же время, есть некоторые сведения об отправке в регион 4 истребителей F-16 ВВС Турции.Помимо этого, турецкие войска подвергаются нападениям отрядов «Военного совета Манбиджа» и «Исламского Государства». Причем и те, и другие активно применяют ПТРК и противотанковые гранатометы, что, как сообщается, привело к уничтожению еще нескольких единиц турецкой бронетехники.На фоне всего этого президент Турции Эрдоган провел совещание с начальником генерального штаба Хулуси Акаром и главой турецкой разведки MIT Хаканом Фиданом, сообщает ИА «Аль Масдар».

Генштаб Турции подтвердил гибель трех военнослужащих в Сирии при авиаударе, предположительно, сирийских ВВС. «В рамках проводимой операции «Щит Евфрата» 24 ноября в 03.30 в результате воздушной атаки, осуществленной, как было оценено, силами сирийского режима, трое наших военнослужащих погибли и 10 получили ранения. Состояние одного оценивается как тяжелое. Пострадавшие были немедленно эвакуированы из зоны боевых действий», – заявило МО Турции.

Турция ответит на гибель трех своих военных на севере Сирии в результате авиаудара, в котором Анкара обвинила сирийские ВВС, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. «Продолжается операция сил Свободной сирийской армии с поддержкой ВС Турции по зачистке от террористов района города Эль-Баб. К сожалению, вчера ночью в результате авиаудара трое наших военнослужащих погибли и десять получили ранения. Определенно, эта наша борьба с «Исламским государством» некоторым не нравится. Но откуда бы атаки ни исходили, наши вооруженные силы никогда не прекратят бороться с терроризмом. На это и подобные ему нападения будет дан ответ», - заявил он.

Американская администрация "выгораживает бандгруппы в Сирии", об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Мы полагаем, что откровенное выгораживание нынешней американской администрацией и их союзниками этих бандгрупп, бандформирований, которые они много лет прикармливали, является частью пособничества международному терроризму", - сказала на брифинге дипломат. По ее словам, США и их союзники (в первую очередь, Великобритания и Франция как постоянные члены Совбеза ООН) "в очередной раз продемонстрировали приверженность избирательному, конъюнктурному подходу при квалификации деятельности лиц и организаций в качестве террористических".

Отсутствие российской поддержки в Сирии заставило бы западную общественность ужасаться зверствам террористов ИГ в Европе, и это были бы не отдельные теракты, а полномасштабная война, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова: «Со стороны федерального правительства ФРГ прозвучали заявления о шокирующих ударах сирийского правительства по городу Алеппо. Звучали фразы о том, что без большой военной поддержки России режим Асада не смог бы вести войну против собственного населения. Действительно, без большой военной поддержки России прогрессивная западная общественность, особенно немецкая, сегодня тряслась бы от страха и ужасалась зверствам игиловцев, которые уже захватили бы и Сирию, и сопредельные страны региона, но, самое главное, они добрались бы до Европы. И это были бы не отдельные теракты, а полномасштабная война на площадке ЕС».

ООН заручилась письменным согласием на свой гуманитарный план в восточном Алеппо от вооруженной оппозиции. Об этом, заявил на брифинге в Женеве помощник спецпосланника генсека ООН по Сирии Ян Эгеланн. "Мы сейчас располагаем письменным согласием от оппозиционных групп на гуманитарный план ООН в восточном Алеппо. И у нас есть устное согласие России на все четыре пункта", - сообщил помощник де Мистуры. Он также пожаловался, что гуманитарные организации ООН сумели обеспечить проход в Сирию только одного гуманитарного конвоя из-за проблем с доступом в осажденные районы, который нужно согласовывать. В офисе де Мистуры надеются, что в ближайшие выходные гуманитарные миссии смогут направиться в четыре сирийских города.

"Во время прежних инициатив, касающихся 48-часовой паузы в боях и медицинской эвакуации, у нас не было безусловной поддержки и гарантий со стороны оппозиции, - признал Эгеланн. На этот раз все, с кем мы имели контакты в восточном Алеппо, заявили, что поддерживают эту инициативу".

Призыв Госдепа не оказывать поддержку российским танкерам, идущим в Сирию, подтверждает, что борьба с террором не была целью администрации президента США Барака Обамы, заявили в Минобороны России.

Россия в ходе военной операции в Сирии добилась того, о чем коалиция, возглавляемая США, «до сих пор может только мечтать», заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 976. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 86.

За сутки зафиксировано 38 обстрелов со стороны вооруженных формирований в провинциях Дамаск (20), Алеппо (16), Сувейда (1) и Латакия (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

На этой неделе боевые самолёты ВВС Египта сели на авиабазе Хама в Сирии. Об этом сообщила ливанская газета "Ас-Сафир". Издание утверждает, что египетские самолёты будут принимать участие в боевых операциях против террористической группировки "Исламское государство", а также обеспечивать логистическую поддержку Сирийским Арабским ВВС.

В Кремле не располагают информацией об участии египетских военных в боях в Сирии на стороне правительственных сил, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Башар Асад продлил закон об амнистии боевикам на три месяца.

Алеппо. В районе Университета Алеппо населению передано 500 кг гуманитарных грузов.

Вооруженные формирования, ранее заявившие о прекращении боевых действий, из минометов и стрелкового оружия обстреляли квартал Салах-ад-Дин в городе Алеппо.

Террористические группировки «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») и ИГИЛ из РСЗО, ствольной артиллерии, минометов, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли населенный пункт Бакиртая, кварталы «1070», Дахия-эль-Асад, Амирия, Ашрафия, Аль-Майдам, Лерамон, Эс-Салихин, Биньямин и Ариан, торговый центр «Кастелло» и район арбузного рынка в городе Алеппо.

В течение суток из блокированных районов города Алеппо вышло 8 мирных жителей и 5 боевиков.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, которые покидают районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований.

В провинции Алеппо в районе Дейр-Хафир уничтожено несколько единиц техники ИГ.

САА освободила примерно половину района Ханано в северо - восточной части города Алеппо.

Правительственные войска продолжили наступление в районе Джебель Бадро (Фото 1, вложенный файл).

ВКС России поддерживая наступающие соединения Сирийской армии, нанесли авиаудары по позициям боевиков в южных пригородах Алеппо Rashiddeen 4, Rasiddeen 5 и Аль-Мансура, также самолеты ВКС РФ атаковали маршруты боевиков на шоссе М-5 Алеппо-Дамаск.

Подразделения Республиканской Гвардии САА атаковали позиции террористов «Исламского Государства» на севере провинции, освободив три населенных пункта.

Отряды SDF наступают на позиции ИГ в районе расположенном севернее н.п. Хассин, ими заняты н.п. Halisah, Sheikh Kif, Tal Shair, и Babanis.

Авиация коалиции у города Манбидж уничтожила тактическую единицу, транспортное средство, боевую позицию и склад боеприпасов ИГ.

Идлиб. Двенадцать боевиков убиты ночью неизвестными на юге провинции. По данным местных источников, неизвестные нападавшие атаковали два блокпоста в Тальминисе и Маар Шиммарине, расположенных в нескольких километрах к востоку от Маарат ан-Нумана.

В результате данной акции 9 боевиков «Файлак-аш-Шам» и 3 джихадиста из «Джабхат Фатх-аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра») были убиты. Все они были застрелены в голову.

Латакия. В населенном пункте Айн-Эш-Шаркия, населению передано около 1 тонны продовольствия.

Вооруженным формированием «Ахрар аш-Шам» произведен обстрел горы Абу-Али.

В районе города Навара, Турецкая армия обстреляла из артиллерийских орудий наступающие части САА, что вынудило правительственные силы прекратить штурм позиций боевиков.

Хама. В военно-полевом госпитале города Джурин, нуждающимся передано около 150 кг продовольствия.

На севере провинции, западнее города Маан, САА и ополчение города Мхарда контратаковали позиции боевиков.

Дамаск. Вооруженные формирования, ранее заявившие о прекращении боевых действий, из минометов и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты Хараста, Джобар, Кафер-Батна и Эль-Каса, автомагистраль в районе населенного пункта Дума.

Прочие бандформирования обстреляли н.п. Хараста-Эль-Кантара, Арбин, Хараста, Хауш-Насри и Джаубар, лагерь Эль-Вафидин и автомагистраль в районе населенного пункта Дума.

В столичном пригороде Хараста обнаружен и взорван туннель, прорытый боевиками «Джейш Аль-Ислам», которые использовали его для передвижения и хранения оружия и боеприпасов. Его длина составляла 250 метров.

Отражена контратака боевиков "Джейш аль-Ислам" у населённого пункта Мейдаа.

105-я бригада Республиканской Гвардии САА, прорвав первую линию обороны исламистов, ведет бой в н.п. Хауш-аз-Заварат.

Дараа. В городе Дараа продолжаются бои в кварталах Аль-Баляд, Аль-Махатта, Аль-Туллабия и Тарик Ас-Сед.

Сувейда. Боевиками обстрелян аэродром Сааля.

Кунейтра. Идут бои за контроль над шоссе Адар-Кунейтра в районе Голанских высот.

Дейр-эз-Зор. Авиация коалиции у города Дейр-эз-Зор уничтожила штаб-квартиру ИГ. У города Абу-Камаль уничтожена нефтяная скважина ИГ.

Ракка. Авиация коалиции у города Айн Иса уничтожила гараж ИГ. У города Ракка авиация коалиции уничтожила два здания штаба, восемь резервуаров для хранения нефти, пять автоцистерн с нефтью и систему очистки нефти ИГ. У города Шададди - тактическую единицу и заминированное транспортное средство ИГ.