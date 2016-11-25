Последует ли открытие «миграционного шлюза»?

Европейский парламент подавляющим большинством голосов (479 депутатов "за", 37 - "против", 107 - воздержалось) одобрил резолюцию о приостановке дальнейших переговоров о вступлении Турции в ЕС. Резолюция имеет рекомендательный характер. Депутаты Европарламента для продолжения вышеуказанных переговоров требуют от руководства Турции отменить условия «Чрезвычайного положения», действующего в этой стране после попытки военного переворота. Обозреватели называют данную резолюцию четким "политическим сигналом".

В Турции журналисты оценивают европейский документ как не "имеющий юридической силы". Можно сказать, турки так себя подбадривают. Тем временем, подбодрить европейцев еще сильнее могут мигранты, в том случае, если их количество, вновь резко вырастет.

Некоторые полагают, что Евросоюз ведет себя с Турцией цинично и капризно, обещал пустить в свою организацию, но все время затягивает и передумывает. Зная характер Реджепа Эрдогана, можно догадаться, что последует дальше. В том случае, если Европа не станет платить "дань" Турции, она должна быть готова к продолжению "исхода" обездоленного азиатского населения в слишком "счастливую и сытую" Европу. Президент Турции может очень просто увеличить ставки, не мешая беженцам всей Азии реализовывать свое «общечеловеческое право».

Далее может последовать вполне понятная политическая цепочка. Европейские "правые" и "левые", консерваторы и либералы, а также "новое население Европы". Все вместе они (как умеют) сильно изменят "старушку Европу". Часть европейских стран сильно ослабнет, другая часть консолидируется, после чего все решат напряжение, противоречия, беспорядки и "естественные" политические процессы. Европейские политики, конечно, понимают, что они делают, вмешиваясь во внутренние дела Турции.