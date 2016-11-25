То, чего когда-то хотелось некоторым на Украине - свершилось. С февраля 2014 года администрация США при поддержке Евросоюза приступила к полноценному строительству на юго-западной границе РФ "Антироссии". Именно так следовало бы называться тому, что представляет из себя рожденная в беспорядках на Майдане "новая Украина". В принципе, исторический сюжет не нов, только ранее это делалось в отношении лишь Западной Украины, которая побывала в составе Речи Посполитой, Австро-Венгрии и по политическому недоразумению - затем в составе Советского Союза. С падением слабого правительства Януковича, проект "Антироссия" был расширен на всю Украину.

Очень хорошо иллюстрирует идею широко известная фэнтези "Властелин колец". Там при помощи черной магии из духовно порабощенных существ создаются мутанты-орки, отличающиеся чрезвычайно злобным нравом, которых используют для войны с соседями. С соседями, которыми когда-то были и сами орки до их трансформации. Думать им не надо, потому что все решается "злыми волшебниками". При этом орки чрезвычайно кровожадны и постоянно голодны.

С тех пор как Майдан победил, и слабый правитель Юго-западных земель был повержен, основной задачей украинской власти стала "гибридная война" против восточного соседа за выделяемые преференции и "гранты" своих реальных хозяев. Ведется диверсионно-террористическая работа в Крыму, уничтожаются лидеры народного ополчения в Донбассе, похищаются российские военнослужащие на границе.

Недавно МИД Украины заявил протест Российской Федерации в связи с сожжением флага Украины, закрепленного на здании Украинского культурного центра на московском Арбате. Немногочисленная группа совершила хулиганский поступок - написала на фасаде "Харьков русский город" и сожгла закрепленный украинский флаг на здании. После чего скрылась. На Украине назвали это преступлением и теперь требуют его тщательного расследования. Вероятно, не менее тщательного, чем массовые убийства в Одесском доме профсоюзов.