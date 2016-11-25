Байкеры на стороне Трампа

После избрания Дональда Трампа президентом США авторы «цветных революций» решили затеять тот же привычный спектакль и у себя дома – в Америке. Мобилизовали обезбашенных леваков, едких либералов, а также ЛГБТ-сообщество в полном составе, включая фенимисток и гендеристов.

Этот сброд уже наметил свой главный шабаш на 20 января 2017 года в Вашингтоне, собираясь испортить Трампу день инаугурации.

Однако вряд ли им удастся всласть пошаманить, поскольку американские байкеры заявили, что готовы взять под защиту своего президента, за которого они проголосовали на выборах. А к словам байкеров следует прислушаться – это серьёзные белые мужики, не признающие гендерного и прочего разврата и отстаивающие традиционные американские ценности, заложенные ещё первопоселенцами и покорителя Дикого Запада. И таких бойцов в Америке около двух миллионов.

Так что режиссёрам и исполнителям американской «цветной революции» следует хорошенько подумать о сохранности своих зубов и рёбер.