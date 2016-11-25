Байкеры на стороне Трампа
опубликовано vinodelov в Пт, 25/11/2016 - 10:47 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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Байкеры на стороне Трампа
опубликовано vinodelov в Пт, 25/11/2016 - 10:47 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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А это хорошая идея.
Если бы взяли наши "Ночные Волки" и приехали в усашку и вместе с местными устроили автопробег. пересекли всю страну с запада на восток(или наоборот) с их и с нашими флагами и под лозунгом : США и Россия - Мир, Дружба, и т.п.. ) Это не осталось бы "в тени", а резонанс был бы на весь мир классный !
У кого есть связи, подкинули бы эту идейку...
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