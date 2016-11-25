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Интернационал имени Путина

опубликовано vinodelov в Пт, 25/11/2016 - 10:58 Новость: тема тэги гео
Интернационал имени Путина
На Западе заговорили о том, что Путин создал новый пророссийский Интернационал, привлекающий к себе всё больше сторонников в Европе. Это в основном политики и общественные деятели консервативного толка. То есть те, кому дороги истинно европейские традиции и культурные ценности, а не их суррогаты, подсунутые неолибералами.

К числу таких «путинистов» уже привычно относят правого лидера Франции Марин Ле Пен, теперь к ней присоединился её соотечественник, победивший на праймериз в канун президентских выборов Франсуа Фийон, известный своими симпатиями к России. Тому же курсу следуют многие испанцы, итальянцы, бельгийцы, нидерландцы, австрийцы. То есть представители «старой» Европы, создавшей, собственно говоря, всё хорошее на этом континенте.

Владимир Путин в их глазах олицетворяет возвращение к былой уверенности, традициям, порядку и сакрализации семьи, отрицание однополых браков, гедонизма и прочих разрушительных тенденций.

Видимо рост влияния этого Интернационала имени Путина и подвиг европейских либералов принять неадекватные меры против российской «пропаганды». Но это им теперь вряд ли поможет.

Василий Семёнов
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Марин Ле Пен желает блага

опубликовано Гость (не проверено) в Пт, 25/11/2016 - 11:21

Марин Ле Пен желает блага французскому народу, Дональд Трамп - американскому. Какое отношение они имеют к Путину и вообще к России?? Другое дело, что благо народа вступает в противоречие с интересами транснациональных корпораций и выступающих от их имени "либералов"-глобализаторов. Так прямо и скажите, и не надо заниматься подменой понятий.

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Ты даже не вник в смысл

опубликовано Лариса Сергеева в Пт, 25/11/2016 - 12:02

Ты даже не вник в смысл статьи, поэтому твой выпад можно охарактеризовать как "лепишь горбатого"! )))

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Интересно, есть связь или нет.

опубликовано Vandal (не проверено) в Пт, 25/11/2016 - 12:24

Как пошла волна смены политики на Западе, так пошла волна арестов высокопоставленных чиновников-воров в России. Лишились они поддержки ? Если да, то получается, что специально грабили страну, срывали планы по улучшению экономики. Вот сегодня ещё одного повязали... )

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по-моему, на имени путина

опубликовано Гость (не проверено) в Пт, 25/11/2016 - 13:23

по-моему, на имени путина все, кому не лень, пиарятся, бабло рубят и всё такое. предлагаю зарегать бренд "Путин" и со всех, кто на этой фамилии пытается заработать, а это люди отнюдь не затурканые ИЧП, а вполне приличные миллионеры и миллиардеры, брать налог - россия расцветет тут же.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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