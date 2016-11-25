Интернационал имени Путина
опубликовано vinodelov в Пт, 25/11/2016 - 10:58 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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Интернационал имени Путина
опубликовано vinodelov в Пт, 25/11/2016 - 10:58 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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Марин Ле Пен желает блага
Марин Ле Пен желает блага французскому народу, Дональд Трамп - американскому. Какое отношение они имеют к Путину и вообще к России?? Другое дело, что благо народа вступает в противоречие с интересами транснациональных корпораций и выступающих от их имени "либералов"-глобализаторов. Так прямо и скажите, и не надо заниматься подменой понятий.
Ты даже не вник в смысл
Ты даже не вник в смысл статьи, поэтому твой выпад можно охарактеризовать как "лепишь горбатого"! )))
Интересно, есть связь или нет.
Как пошла волна смены политики на Западе, так пошла волна арестов высокопоставленных чиновников-воров в России. Лишились они поддержки ? Если да, то получается, что специально грабили страну, срывали планы по улучшению экономики. Вот сегодня ещё одного повязали... )
по-моему, на имени путина
по-моему, на имени путина все, кому не лень, пиарятся, бабло рубят и всё такое. предлагаю зарегать бренд "Путин" и со всех, кто на этой фамилии пытается заработать, а это люди отнюдь не затурканые ИЧП, а вполне приличные миллионеры и миллиардеры, брать налог - россия расцветет тут же.
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