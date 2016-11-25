Интернационал имени Путина

На Западе заговорили о том, что Путин создал новый пророссийский Интернационал, привлекающий к себе всё больше сторонников в Европе. Это в основном политики и общественные деятели консервативного толка. То есть те, кому дороги истинно европейские традиции и культурные ценности, а не их суррогаты, подсунутые неолибералами.

К числу таких «путинистов» уже привычно относят правого лидера Франции Марин Ле Пен, теперь к ней присоединился её соотечественник, победивший на праймериз в канун президентских выборов Франсуа Фийон, известный своими симпатиями к России. Тому же курсу следуют многие испанцы, итальянцы, бельгийцы, нидерландцы, австрийцы. То есть представители «старой» Европы, создавшей, собственно говоря, всё хорошее на этом континенте.

Владимир Путин в их глазах олицетворяет возвращение к былой уверенности, традициям, порядку и сакрализации семьи, отрицание однополых браков, гедонизма и прочих разрушительных тенденций.

Видимо рост влияния этого Интернационала имени Путина и подвиг европейских либералов принять неадекватные меры против российской «пропаганды». Но это им теперь вряд ли поможет.