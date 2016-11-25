Кровавое лицемерие европейских либералов

В нынешнем году в Европу прибыло ещё 350 тысяч беженцев из стран Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока. Они просачиваются не только через Турцию, но главным образом морем из Ливии. Гнилая европейская либеральная бюрократия не желает брать на себя ответственность и применять против беженцев жёсткие меры. Гораздо ведь «разумнее» кому-то заплатить за грязную работу.

И такой исполнитель уже найден. Им стал Судан, через который в сторону Ливии идут основные потоки мигрантов. Брюссель уже договорился с суданским руководством о сотрудничестве и выделил ему 140 миллионов евро. При этом никого из евробюрократов не остановило то обстоятельство, что Судан уже находится под жёсткими санкциями за нарушение прав человека, в том числе за геноцид мирного населения в провинции Дарфур.

Главное ведь результат! А то, что прольётся море крови, так ЕС тут совершенно не причём. И даже то, что беженцами будет заниматься главный палач Дарфура, которого эксперт Евгений Сатановский охарактеризовал как «суданского Гиммлера», гуманных европейцев не останавливает.