Главная

Обращение главы ЛНР по случаю Дня памяти жертв голодоморов на Украине

опубликовано Nvb2003 в Пт, 25/11/2016 - 12:05 Новость: тема тэги гео
plotnitskiy
Уважаемые сограждане! Дорогие соотечественники!
26 ноября на территории, подконтрольной киевскому режиму, шумно и публично пройдут мероприятия, которые, если по совести, должны быть тихими и семейными. В самом деле, преждевременная смерть родных и близких, да еще от голода – это большое горе, которое не хочется выносить напоказ.
Однако киевский режим уже почти 20 лет пытается делать из этой всеобщей трагедии политическое шоу, которое направлено на то, чтобы посеять раздор и вражду между различными народами и социальными группами. Разве смерть спрашивает, какой национальности человек, которого она забирает? Разве во время большого голода 20-х и 30-х гг. ХХ века не умерли сотни тысяч людей в Поволжье и Казахстане?
Примерно в тоже время от голода сильно пострадало население Румынии, Венгрии, Польши, Германии, Франции, Италии и даже США. Но там это называется не "голодомором", а "мировым экономическим кризисом" и "великой депрессией".
И наконец, почему во время этих церемоний никак не вспоминается попытка режима Порошенко устроить тотальную блокаду Донбасса, которая вполне могла бы привести к массовым голодным смертям, если бы не материнская помощь России?
От имени жителей Луганской Народной Республики заявляю: мы сочувствуем всем, у кого голод забрал родных и близких, где бы они ни жили: на-в Украине, в России, в Африке… Всегда готовы оказать посильную помощь каждому и всякому, кто в этом нуждается. Например, во время блокады Луганска пленные бандеровские каратели получали питание, воду и медицинскую помощь наравне с ополченцами и мирными жителями. Но мы решительно осуждаем лживое понятие "голодомор", который якобы намеренно был организован против украинцев.
Тот, кто обвиняет своих бывших соотечественников в "голодоморах", пусть прежде вынет бревно из своего глаза и трезво оценит ближайшие последствия собственной политики. Скоро народ спросит с вас и за "холодомор", и за "тарифомор", а главное – за "АТО-мор"!

Глава Луганской Народной Республики
И. В. Плотницкий

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"