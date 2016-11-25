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Главная Обращение главы ЛНР по случаю Дня памяти жертв голодоморов на Украине опубликовано Nvb2003 в Пт, 25/11/2016 - 12:05 Новость: тема тэги гео

26 ноября на территории, подконтрольной киевскому режиму, шумно и публично пройдут мероприятия, которые, если по совести, должны быть тихими и семейными. В самом деле, преждевременная смерть родных и близких, да еще от голода – это большое горе, которое не хочется выносить напоказ.

Однако киевский режим уже почти 20 лет пытается делать из этой всеобщей трагедии политическое шоу, которое направлено на то, чтобы посеять раздор и вражду между различными народами и социальными группами. Разве смерть спрашивает, какой национальности человек, которого она забирает? Разве во время большого голода 20-х и 30-х гг. ХХ века не умерли сотни тысяч людей в Поволжье и Казахстане?

Примерно в тоже время от голода сильно пострадало население Румынии, Венгрии, Польши, Германии, Франции, Италии и даже США. Но там это называется не "голодомором", а "мировым экономическим кризисом" и "великой депрессией".

И наконец, почему во время этих церемоний никак не вспоминается попытка режима Порошенко устроить тотальную блокаду Донбасса, которая вполне могла бы привести к массовым голодным смертям, если бы не материнская помощь России?

От имени жителей Луганской Народной Республики заявляю: мы сочувствуем всем, у кого голод забрал родных и близких, где бы они ни жили: на-в Украине, в России, в Африке… Всегда готовы оказать посильную помощь каждому и всякому, кто в этом нуждается. Например, во время блокады Луганска пленные бандеровские каратели получали питание, воду и медицинскую помощь наравне с ополченцами и мирными жителями. Но мы решительно осуждаем лживое понятие "голодомор", который якобы намеренно был организован против украинцев.

Тот, кто обвиняет своих бывших соотечественников в "голодоморах", пусть прежде вынет бревно из своего глаза и трезво оценит ближайшие последствия собственной политики. Скоро народ спросит с вас и за "холодомор", и за "тарифомор", а главное – за "АТО-мор"! Уважаемые сограждане! Дорогие соотечественники!26 ноября на территории, подконтрольной киевскому режиму, шумно и публично пройдут мероприятия, которые, если по совести, должны быть тихими и семейными. В самом деле, преждевременная смерть родных и близких, да еще от голода – это большое горе, которое не хочется выносить напоказ.Однако киевский режим уже почти 20 лет пытается делать из этой всеобщей трагедии политическое шоу, которое направлено на то, чтобы посеять раздор и вражду между различными народами и социальными группами. Разве смерть спрашивает, какой национальности человек, которого она забирает? Разве во время большого голода 20-х и 30-х гг. ХХ века не умерли сотни тысяч людей в Поволжье и Казахстане?Примерно в тоже время от голода сильно пострадало население Румынии, Венгрии, Польши, Германии, Франции, Италии и даже США. Но там это называется не "голодомором", а "мировым экономическим кризисом" и "великой депрессией".И наконец, почему во время этих церемоний никак не вспоминается попытка режима Порошенко устроить тотальную блокаду Донбасса, которая вполне могла бы привести к массовым голодным смертям, если бы не материнская помощь России?От имени жителей Луганской Народной Республики заявляю: мы сочувствуем всем, у кого голод забрал родных и близких, где бы они ни жили: на-в Украине, в России, в Африке… Всегда готовы оказать посильную помощь каждому и всякому, кто в этом нуждается. Например, во время блокады Луганска пленные бандеровские каратели получали питание, воду и медицинскую помощь наравне с ополченцами и мирными жителями. Но мы решительно осуждаем лживое понятие "голодомор", который якобы намеренно был организован против украинцев.Тот, кто обвиняет своих бывших соотечественников в "голодоморах", пусть прежде вынет бревно из своего глаза и трезво оценит ближайшие последствия собственной политики. Скоро народ спросит с вас и за "холодомор", и за "тарифомор", а главное – за "АТО-мор"! Глава Луганской Народной Республики

И. В. Плотницкий :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее