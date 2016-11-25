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Янукович даст показания киевскому суду в режиме видеоконференции

опубликовано Nvb2003 в Пт, 25/11/2016 - 12:18 Новость: тема тэги гео
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Сегодня экс-президент Украины Виктор Янукович даст показания украинскому суду по одному из многочисленных уголовных дел, которые были заведены после событий происходивших во время Евромайдана три года назад, и в частности по делу бывших сотрудников спецназа «Беркут», которых новые киевские власти обвинили в причастности к стрельбе по людям на Майдане. На вопросы следователя Янукович будет отвечать в режиме видеоконференции из Ростова-на-Дону. Показания, выступающий в настоящее время в качестве свидетеля, Янукович будет давать по собственной инициативе.
Речь пойдет о беспорядках на Майдане и улице Грушевского. Уголовные дела, связанные с трагическими событиями трехлетней давности на Украине, до сих пор не завершены, а виновные не наказаны. Февральское противостояние привело к гибели более 100 человек, сотни получили ранения.
Янукович не раз говорил, что такого приказа не давал. Отвергали все обвинения и беркутовцы. Ответить на вопросы судей бывший украинский президент предлагал сам, в Киев даже направляли нотариально заверенный документ о таком намерении. Но по ту сторону границы постоянно находились поводы отложить слушания. Генпрокуратура Украины еще накануне заявила, что мероприятие может быть сорвано из-за неких «технических препятствий».
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корреспондент "Анна-ньюз"