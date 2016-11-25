Сайт Еврокомиссии подвергся масштабной хакерской атаке

24 ноября интернет-сайт Европейской комиссии подвергся мощной хакерской кибератаке, лишившись доступа в интернет на четыре часа. Об этом сообщило издания Politico. В распоряжении издания оказался внутренний документ ЕВРОКОМИССИИ, в котором говорится о масштабной атаке. Атака осуществлялась путем блокирования услуг, что привело к замедлению интернет соединения, доступа к сайту Еврокомиссии и доступа персонала ЕК к интернету.
По данным издания, проблемы ЕК начались в четверг в районе 15.00. Чуть позже служба технической поддержки Еврокомиссии разослала сотрудникам уведомление, в котором атака описывалась как "отказ в обслуживании, который привел к перегрузке интернет-соединения".
"Атака была успешно остановлена без перебоя в работе, однако на время были проблемы со скоростью соединения", — сообщил Politico источник в Еврокомиссии, добавив, что утечки данных не произошло.
"Никто не мог работать сегодня во второй половине дня, так как интернет дважды переставал работать на несколько часов", — рассказал один из служащих ЕК.
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