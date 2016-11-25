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Белоруссия планирует поднять тариф на транзит российской нефти на 20,5%

опубликовано Nvb2003 в Пт, 25/11/2016 - 13:13 Новость: тема тэги гео
n_l
Согласно информации представителя нефтетранспортной отрасли Белоруссии, в ближайшее время Белоруссия намерена повысить тариф на транзит российской нефти по своей территории на 20,5%. По его словам, уведомление об увеличении стоимости транзита с 1 января 2017 года направлено "Транснефти". Представитель российской компании уже подтвердил получение уведомления. Он добавил, что по действующим правилам компания должна передать эти заявки в ФАС и сейчас готовит сопроводительное письмо в регулирующий орган.
Осенью Белоруссия уже пыталась увеличить тариф на прокачку нефти. Постановление о повышении тарифа на транзит российской нефти в среднем на 50% должно было вступить в силу 12 октября.
Однако тогда Минск и Москва договорились, что Россия восстановит объемы беспошлинных поставок нефти в республику, а Белоруссия отменит решение о повышении тарифов на ее транзит. Переговоры двух стран по поставкам нефти и газа продолжаются до сих пор.
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корреспондент "Анна-ньюз"