Львовские прокуроры приватизировали половину из предоставленных горсоветом служебных квартир

В 2008–2015 годах работники прокуратуры Львовской области приватизировали 37 из 75 служебных квартир. При этом треть из приватизированных квартир получили или люстрованные работники, или правоохранители, которые по уровню доходов сами могли купить квартиру.

Львовский городской совет должен предоставлять прокуратуре квартиры для служебных нужд согласно закону «О прокуратуре». Такие квартиры город в основном получает от застройщиков в обмен на предоставленный участок, согласно условиям инвестиционных договоров.

Однако оказалось, часто работники прокуратуры приватизируют служебные квартиры. При этом, среди тех, кто приватизировал служебное жилье в 2008–2015 годах имеются состоятельные и люстрованные экс-прокуроры.

Так, среди тех, кто приватизировал служебные квартиры есть четыре люстровани экс-прокуроры. Это бывший заместитель начальника управления защиты прав и свобод граждан и интересов государства ГПУ Андрей Стасив (сейчас он является соучредителем адвокатского объединения «Вест партнерс»); бывший заместитель прокурора Львовщины Виктор Вольский; бывший прокурор Житомирской области Дмитрий Лубчук и экс-начальник управления внутренней безопасности и защиты работников прокуратуры ГПУ Игорь Белецкий.

Также среди тех, кто приватизировал служебные квартиры, есть восемь прокуроров, которые до сих пор работают в ГПУ, однако по уровню доходов и количеству зарегистрированного имущества могли отказаться от служебного жилья.

В этом списке и несколько работников прокуратуры, которые не работают и не живут во Львове, однако получили квартиры для служебных нужд именно в львовских новостройках. Например, это первый заместитель руководителя Радеховской местной прокуратуры Львовской области Любомир Головко, который еще в 2013 году приватизировал служебную двухкомнатную квартиру на проспекте Красной Калины, 58. При этом Любомир Головко имеет и жилье в Бродах.

В тоже время, в списке тех, кто приватизировал служебные квартиры, есть лишь несколько матерей-одиночек и прокуроров, которые не обладают более никакой недвижимостью.