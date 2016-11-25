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Главная ЕС шантажирует Украину, предлагая 600 млн. евро помощи в обмен на снятие запрета на экспорт украинского леса опубликовано Nvb2003 в Пт, 25/11/2016 - 14:17 Новость: тема тэги гео Еврокомиссия шантажирует Украину, добиваясь снятия ограничений на экспорт леса-кругляка, поставив в противовес условие выделения Украине макрофинансовой помощи в размере 600 млн. евро. Но Порошенко, готовый на все, ради получения денег, пообещал на состоявшемся вчера в Брюсселе саммите ЕС-Украина снять данные ограничения. Хотя и оговорил с представителями Еврокомиссии так называемое компромиссное предложение, которое предусматривает некие защитные механизмы, которые должны будут введены вместо ныне действующего полного запрета экспорта. Об этом заявили представители Еврокомиссии на встрече с журналистами в Брюсселе.

Комиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан Хан отдельно подчеркнул, что без снятия запрета на экспорт Украине не будет предоставлена макрофинансовая поддержка на сумму 600 млн. евро. "Это так", - ответил он.

"Ситуация должна быть решена таким образом, чтобы была совместимость нового решения по Соглашению об ассоциации и норм ВТО", - добавил комиссар.

В самой Украине уже не раз поднимался вопрос о грабительском отношении ЕС к природным ресурсам страны. Лес, в том числе и ценных пород, вывозится из Украины за бесценок, зато обратно идет поток очень дорогой мебели, сделанной, в том числе и из этого леса, что естественно идет на пользу лишь экономик Евросоюза, но никак не Украины. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее