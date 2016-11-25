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Боевики "Правого сектора" заблокировали выезд из СИЗО с "беркутовцами"

опубликовано Nvb2003 в Пт, 25/11/2016 - 14:29 Новость: тема тэги гео
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Около сотни активистов экстремистского националистического движения "Правый сектор" заблокировали выезд из Лукьяновского СИЗО в Киеве, откуда должны вывезти бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" для участия в заседании в Святошинского районного суда Киева по делу об убийствах активистов Евромайдана.
25 ноября в ходе данного судебного заседания запланирован допрос в режиме видеоконференции экс-президента Виктора Януковича в качестве свидетелей по делу об убийствах активистов Майдана. Таким образом, заседание суда может быть сорвано.
Как сообщалось, ранее сегодня в Святошинском районном суде города Киева должно состоятся судебное заседание по делу "Убийства людей во время Евромайдана", во время которого запланирован допрос экс-президента Виктора Януковича в качестве свидетеля в режиме видеоконференции.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"