ДНР: украинские оккупанты за сутки 960 раз нарушили режим прекращения огня

Украинским минометным обстрелом полностью уничтожен жилой частный дом в поселке Зайцево, что на северной окраине Горловки, снаряды украинских силовиков также повредили два дома в Старомихайловке и ЛЭП на западной окраине Донецка — около 500 домов остались без электроснабжения. После обстрела произошел пожар в одном из домов поселка Александровка (окраинный Петровский район Донецка).

Два многоквартирных жилых дома повреждены обстрелами в Докучаевске. Об этом сообщил глава местной администрации Александр Качанов: «В результате ночных обстрелов Докучаевска украинскими силовиками повреждены два многоквартирных дома по улицам Ватутина, 11 и Ленина, 86».

Жертв среди мирного населения нет, однако погиб один боец армии ДНР. Об этом сообщил спикер минобороны Республики Эдуард Басурин. По данным минобороны, ВСУ выпустили по территории ДНР 43 артиллерийских снаряда калибрами 152 и 122 мм, 174 мины калибрами 82 и 120 мм, а также совершили девять танковых выстрелов. Использовались также БМП, гранатометы, тяжелые пулеметы и стрелковое оружие.