Полиция отказывается назвать банк в Киеве, в котором обворовывают банковские ячейки

Только за прошедшую неделю в киевских милицию с заявлениями о кражах обратились сразу четверо пострадавших клиентов одного и того же банка.

Киевлянин Евгений Кипоренко решил не открывать депозитный счет. Заработанные средства положил в банковские ячейки. Однако пролежали деньги там только несколько дней.

«В дальнейшем выяснилось, что ограбление произошло за полчаса до моего прихода в банк. Сотрудники службы безопасности сообщили, что подозрительная личность выходила с большой сумкой», — рассказал пострадавший Евгений Кипоренко.

Хотя, добавляет Евгений, сотрудники учреждения убеждали, что сейф будет под надежной защитой.

«Потом выяснилось, что там отсутствовала любая охрана. То есть, на момент похищения в банке находилось только две женщины, которые являются сотрудниками банка. Зато камеры, которые должны следить за посетителями, являются муляжами», — говорит мужчина.

Компенсировать убытки финучреждение отказывается. Банк, к тому же, еще и требует теперь уплатить штрафные санкции за то, что человек отказался продолжить пользование банковской ящиком на следующий год.

В полиции же отмечают, что обворовывать депозитарии начали регулярно. Только за прошедшую неделю в киевскую милицию с заявлением о краже обратились сразу четверо пострадавших. К тому же, все они клиенты одного и того же банка. Всего у людей украли более 200 тысяч гривен, 45 тысяч долларов и другие ценности.

«Правоохранители проводят все необходимые меры, чтобы установить причастных к преступлению. Изучают камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать воров. Также уже опрошены работники банка, изучен режим посещения, нормы хранения и т. д.», — прокомментировала пресс-секретарь Киевской полиции Яна Семенюк.

Правоохранители отказываются называть банк. Зато юристы отмечают, что финучреждение с сомнительной репутацией нужно назвать, ведь к кражам могут быть причастны его сотрудники.