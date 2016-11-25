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Россия и Еврокомиссия обсудили возможность поставок Украине 1,5-4 млрд куб. м газа

опубликовано Nvb2003 в Пт, 25/11/2016 - 14:59 Новость: тема тэги гео
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Министр энергетики РФ Александр Новак, в процессе встречи с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем, обсудил возможность поставки Украине 1,5-4 млрд./ куб. м газа, об этом российский чиновник сообщил сегодня журналистам.
Новак подчеркнул, что дополнительные поставки гарантированно состоятся после получения денег от Украины. По его словам, Минэнерго РФ привело Еврокомиссии информацию о выгодности цен на российский газ для Украины и дополнительные затраты, которые Украина понесла от закупки газа в Европе. Он отметил, что текущая цена "Газпрома" для Украины ниже даже спотовых цен в Европе. Также Новак выразил уверенность, что у Киева есть средства на закупку российского газа.
Вице-президент Еврокомиссии Шефчович добавил: "Мы финализуем работу со Всемирным банком для получения денег для Украины на закупку газа".
Напомним, 9 июня глава Минэнерго РФ Александр Новак заявлял, что контрактная цена на газ для Украины во ІІ квартале в размере 177 долл. за 1 тыс. куб. м без скидки была комфортнее цен европейского спота.
Напомним, согласно данным украинской компании НАК "Нафтогаз Украины", средневзвешенная закупочная цена европейского газа, в третьем квартале 2016 года, составила 194 долларов за 1 тысячу кубометров и 198 долларов в первом и во втором кварталах.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"