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Главная Творческий вечер Валентина Сорокина опубликовано Эмиль Хасьянов в Пт, 25/11/2016 - 15:22 Новость: тема тэги гео Родина у нас одна! Творческий вечер Валентина Сорокина Бюро пропаганды художественной литературы СП России, Клуб писателей ЦДЛ приглашают 28 ноября 2016 года (понедельник) в 18.30 на творческий вечер Валентина Сорокина «Родина у нас одна». Адрес: ул. Большая Никитская, 53 (10 мин. от метро «Баррикадная»). Вход свободный. В программе: литературно-музыкальные композиции, выступления писателей, мастеров искусств, видеосюжеты. Участвуют: Иван Голубничий, Сергей Куняев, Лидия Сычева, Нина Попова, Валентин Клементьев, Лариса Савченко, София Федотова (скрипка), Давид Ардуханян (скрипка), Светлана Твердова (вокал), Дмитрий Данилов (романсы), Станислав Воронцовский (фортепиано). :: Эмиль Хасьянов :: Автор (или псевдоним)

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