Главная

Допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича перенесен на 28 ноября

опубликовано Nvb2003 в Пт, 25/11/2016 - 15:24 Новость: тема тэги гео
27312x0
Допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу "беркутовцев", который должен бы состояться сегодня в режиме видеоконференции, в итоге был перенесен на 28 ноября. Соответствующее решение принял Святошинский районный суд Киева. Это произошло из-за того, что боевики «Правого сектора» заблокировали выезд из СИЗО, где содержатся бойцы подразделения «Беркут», которых сегодняшняя киевская власть обвиняет в причастности к расстрелу гражданского населения во время «Евромайдана» в 2014 году.
Власти Украины в очередной раз продемонстрировали свое полное бессилие перед лицом бандитствующих радикальных националистов, которые пользуясь своей полной безнаказанностью, похоже все больше и больше превращаются в реальную власть в этой стране.
»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"