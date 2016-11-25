Допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича перенесен на 28 ноября

Допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу "беркутовцев", который должен бы состояться сегодня в режиме видеоконференции, в итоге был перенесен на 28 ноября. Соответствующее решение принял Святошинский районный суд Киева. Это произошло из-за того, что боевики «Правого сектора» заблокировали выезд из СИЗО, где содержатся бойцы подразделения «Беркут», которых сегодняшняя киевская власть обвиняет в причастности к расстрелу гражданского населения во время «Евромайдана» в 2014 году.
Власти Украины в очередной раз продемонстрировали свое полное бессилие перед лицом бандитствующих радикальных националистов, которые пользуясь своей полной безнаказанностью, похоже все больше и больше превращаются в реальную власть в этой стране.
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