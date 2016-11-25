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Главная Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения опубликовано Nvb2003 в Пт, 25/11/2016 - 15:29

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Украинское командование усиливает подразделения силовиков у линии соприкосновения боевиками и техникой "Правого сектора", а также ужесточает полицейский режим в зоне так называемой "АТО". Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

"Вооруженные силы Украины продолжают нарушать условия размещения военной техники, предусмотренные Минскими соглашениями, вдоль линии соприкосновения, а также используют режим прекращения огня для наращивания военного потенциала своих подразделений в зоне так называемой "АТО", – отметил он.

Марочко сообщил, что украинские силовики подводят технику и вооружение к линии соприкосновения.

"Стало известно о передвижении колонны техники противника из населенного пункта Лисичанск в направлении населенного пункта Золотое в количестве четыре единиц БТР, десяти грузовых автомобилей с боеприпасами. Вместе с колонной прибыло двадцать человек хорошо экипированного личного состава", – уточнил представитель Народной милиции.

"Установлено прибытие в населенный пункт Нижнетеплое десяти автомобилей в сопровождении БТР и двух зенитных установок ЗУ-23-2. На технике имеется символика "Правого сектора", – добавил он.

Марочко отметил, что "командованием "Правого сектора" производится усиление своих подразделений в районе населенного пункта Золотое, а также обеспечение их материальными средствами".

"Кроме того, стало известно о фактах использования "Правым сектором" объектов социального назначения в своих целях. Так, в зоне ответственности 93-й бригады на территории школы населенного пункта Приволье дислоцируется около 50 боевиков "Правого сектора". Также на территории расположены три БТР, две БМП и автомобильная техника", – рассказал представитель оборонного ведомства ЛНР.

Он также сообщил, что "украинское командование усиливает полицейский режим на линии боевого соприкосновения".

"В населенных пунктах Попасная и Золотое ужесточен комендантский час, усилен пропускной режим на блокпостах, проводятся выборочные проверки домов на предмет наличия оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. По данным, полученным от населения, после таких так называемых проверок у местных жителей пропадают ценные вещи", – заявил Марочко.

"Хочу отметить, что подразделения Народной милиции ЛНР не реагируют на провокации, придерживаются "режима тишины" и соблюдают Минские договоренности. Мы нацелены на решение конфликта на Донбассе мирным путем, но в случае обострения обстановки Народная милиция ЛНР оставляет за собой право решительными действиями освободить захваченные киевскими бандитами территории", – подчеркнул он. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее