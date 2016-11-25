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Главная ЛНР готова открыть КПП через линию соприкосновения в районе города Счастье опубликовано Nvb2003 в Пт, 25/11/2016 - 15:33

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Представители правоохранительных органов и МЧС ЛНР готовы открыть пункт пропуска через линию соприкосновения в районе города Счастье в течение трех-четырех дней. Об этом сегодня во время поездки представителей МВД, МГБ и МЧС Республики в район планируемого размещения КПП сообщил заместитель министра внутренних дел ЛНР, начальник полиции общественной безопасности Роман Тутов.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел ЛНР Виталий Подобрый заявил о том, что открытие пункта пропуска через линию соприкосновения в районе Счастья является безопасной альтернативой КПП у Золотого, который в одностороннем порядке 23 ноября попыталась провокационно "открыть" украинская сторона.

"Мы вместе это сделаем в кратчайшие сроки – три-четыре дня", - сказал Тутов.

"Этот пункт пропуска хорош тем, что он ближайший к городу Луганску, всего восемь километров – это удобно, быстро и эффективно, дорога качественная двухполосная", - подчеркнул замминистра.

"Насколько нам известно, мост в нормальном состоянии, единственное – разминирование, стоят там мины или нет, пока информацией такой не владеем", - отметил он.

"Необходимо подвести сюда вагончик для личного состава и обогрева. Личный состав готов хоть сейчас уже. Мы будем в тесном контроле с МГБ работать и оперативно здесь все организуем, - рассказал Тутов он. - МВД отвечает за охрану общественного порядка, плюс проверку паспортного режима, проверка автомобилей, чтобы не было провоза наркотиков, оружия".

"По линии МЧС ЛНР на данный пункт пропуска необходимо будет поставить пункт обогрева, и у нас есть такая возможность. Фельдшерский пункт совместно со станцией скорой помощи мы можем организовать более профессиональный, здесь будут дежурить и фельдшера, и доктора", - рассказал заместитель главы МЧС ЛНР Виталий Дубровский.

"Он будет гораздо удобнее, так как будет возможность для пересечения транспорта, он имеет большую пропускную способность и удобнее здесь будет населению передвигаться, в том числе на транспорте. Также здесь имеется автомобильная развязка с хорошим твердым покрытием", - подчеркнул он. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее