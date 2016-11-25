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В Броварах власть хочет ограничить использование системы ProZorro, — депутаты

опубликовано vinodelov в Пт, 25/11/2016 - 15:38 Новость: тема тэги гео
бровары

Ограничить действие электронной системы публичных закупок ProZorro, которая пришла на смену бумажным гостендерам, решили в Броварах.

В Броварах ряд депутатов горсовета подняли шум, что город хочет отказаться от электронных закупок в области строительства. Мол, заинтересован в этом сам мэр. Сейчас порог, с которого чиновники должны выходить на ProZorro, в Броварах составляет 10 тыс грн., тогда как городской голова хочет увеличить планку в несколько раз.

«Команда мэра вообще не заинтересована в том, чтобы проводились открытые тендеры в системе ProZorro, в частности в области „строительных работ“, потому что это бизнес их спонсоров. Они всегда закладывали в тендеры коррупционные составляющие, а теперь они понимают, что эта артерия будет перекрыта, поэтому сопротивляются», — отметил депутат горсовета Олег Берестовой.

Так недавно в канализационном коллекторе Броваров произошла серьезная авария, коммунальщики попросили мэра выделить им на ремонтные работы 1,4 миллиона гривен без конкурса. Поэтому в горсовете хотели отказаться от обязательных торгов на ProZorrо.

Однако представители партии «Демальянса» подняли шум. По их мнению, через частный случай чиновники хотят проложить тропу, чтобы впоследствии избегать публичных закупок.

В городском совете Броваров, в свою очередь, такие обвинения считают необоснованными.

«Я думаю, что здесь присутствует составляющая пиара «Демократического альянса». Ни отмены по распоряжению о госзакупках, которые превышают 10 тысяч гривен, для абсолютно всех распорядителей в городе, я не инициировал «, — утверждает Игорь Сапожко, городской голова Броваров.

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