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Преступный синдикат Порошенко-Гройсмана не заинтересован в допросе президента Украины Виктора Януковича

опубликовано vinodelov в Пт, 25/11/2016 - 16:34 Новость: тема тэги гео
Виктор Янукович президент Украины

Срыв судебного заседания, на котором должен был состояться видеодопрос президента Украины Виктора Януковича — это шоу, устроенное правящим режимом, поскольку хунта не заинтересована в расследовании своих преступлений.

Такое мнение высказал юрист Ростислав Кравец.

Эксперт убежден, что действующая власть не заинтересована в том, чтобы дело о расстрелах на майдане было доведено до конца.

«Вопрос не только в политических дивидендах, которые в результате выяснения обстоятельств дела боятся потерять представители нынешней власти. Они боятся сесть на скамью подсудимых», — отметил юрист.

На просьбу уточнить, о ком именно идет речь, юрист сказал: «Надо смотреть на конкретные обстоятельства дела. Но можно предположить, что это фактически полный состав действующей власти. Второй год расследования и второй год обществу не дают данных. Говорят — просто украли, просто вывезли, но кто сколько и куда — неизвестно».

Ростислав Кравец отметил, что срыв судебного заседания устроен властью: «Это все спектакль, устроенный руководством государства. Руководители страны боятся того, что может сказать Янукович официально под присягой».

Ранее судебное заседание перенесли на 13:00 28 ноября в связи с тем, что хунта не доставила в зал судебных заседаний сотрудников «Беркута». Сам президент Янукович назвал затягивание своего допроса попыткой скрыть истину.

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